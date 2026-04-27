SIPRI报告：2025年全球军事支出达近2.9兆美元 亚太增幅16年来最大、台湾年增14%

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（法新社斯德哥尔摩26日电） 斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）指出，2025年全球军事支出达近2.9兆美元，连续第11年成长，其中亚太国家军事支出创16年来最大增幅，台湾年增14%至182亿美元。

全球前3大军费支出国美国、中国与俄罗斯合计开支达1.48兆美元，占全球总支出的一半以上。

●亚洲军费支出大增

在亚洲与大洋洲，军事支出达6810亿美元，较2024年增加8.5%，创下该地区自2009年以来最大年度增幅。

斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）研究员史卡拉札托（Lorenzo Scarazzato）指出，中国军费开支已连续30年增长，2025年估计达3360亿美元。

他说：「但更值得注意的，或许是其他国家的反应，例如韩国、日本与台湾，都在回应其所感受到的威胁。」

日本2025年军费开支增加9.7%，达622亿美元，相当于国内生产毛额（GDP）的1.4%，创1958年来最高占比；台湾则增加14%，达182亿美元。

●全球军费成长动力主要来自欧洲

根据SIPRI发布的报告，尽管全球最大军费支出国美国削减预算，2025年全球军事开支仍较2024年成长2.9%。

史卡拉札托向法新社表示，美国支出下滑的幅度，已被欧洲与亚洲的增长所抵销，全球正经历「又一个战争与紧张局势升高的一年」。

史卡拉札托指出，这也反映出军事支出占全球GDP的比重已升至2009年以来最高水准。

美国2025年军费为9540亿美元，较2024年减少7.5%，主因是未批准对乌克兰的新一轮军事援助。相比之下，华府在过去3年共向基辅承诺提供1270亿美元援助。

不过，这项减少预料只是短暂现象，因为美国国会已批准2026年超过1兆美元的军事支出；若美国总统川普的预算提案获通过，2027年支出可能升至1.5兆美元。

推升全球军费成长的主要动力来自欧洲，包括俄罗斯与乌克兰，欧洲地区军事开支大增14%，达8640亿美元。

史卡拉札托表示：「这主要由两大因素推动，一是乌克兰战争未歇，二是美国减少参与欧洲事务。」

他补充说，美国正「要求欧洲加强自身防卫责任」。

全球第4大军费支出国德国在2025年将军事支出提高24%，达1140亿美元；西班牙则大增50%至402亿美元，使军费开支自1994年来首度超过GDP的2%。

乌克兰战火未歇，使俄罗斯与乌克兰双双提高军事支出，两国都创下政府支出中军事项目占比最高的纪录。

俄罗斯军费增加5.9%，达1900亿美元，相当于GDP的7.5%；乌克兰则提高20%，达841亿美元，相当于GDP的40%。 ●中东局势紧张

尽管中东局势持续紧张，该地区军事支出仅小幅成长0.1%，至2180亿美元。

虽然多数中东国家都增加了军费支出，但以色列与伊朗实际上都呈下降趋势。

伊朗军费开支下滑5.6%至74亿美元，主要原因是年通膨率高达42%。若以名目金额计算，相关支出实际上有所增加。

以色列军费则下滑4.9%至483亿美元，研究人员指出，这反映出2025年1月达成停火协议后，加萨（Gaza）战争强度降低；不过，以色列军费开支仍比2022年高出97%。（编译：刘文瑜）