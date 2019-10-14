瑞士學生愛用智能手機做搜索 (Keystone)

比起成年人，瑞士的年輕人會把更多的時間安排上網-平均每天4小時。但他們對互聯網的使用也有更多思考，有時會給自己訂規矩。



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聯邦青少年事務委員會(兒童與青少年事務聯邦委員會)對1001名青少年和390名成年人提出了“隨時上線(Always On外部链接)”的研究。根據週一(8月26日)發表的調查結果，半數的16-25歲年輕人對隨時上線擁有積極體驗。



即時通訊，社交媒體，電子郵件和視頻網站是使用頻率最高的媒介。年輕人尤其喜歡與他人保護聯絡，查找學校或工作訊息，或者只是在網上找樂子。



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實際上，每三個年輕人中就有一個有人意識到來自某些應用的壓力，而每四人中就有一個人造成不上網便會感到不安。

研究還發現，40-55歲人群每天平均上網2.5小時。

監管策略



研究結果也顯示出，95%的年輕人建立了某種監管策略，以應對眾多的上線通知。



舉例來說，四分之三的年輕人稱，他們需要專心做事時不會使用手機，而近三分之二的年輕人曾經因為某些應用佔用過多時間而刪除了這些應用，一半的年輕人則關閉了通知功能。



四成的年輕人對何時上線，上線多久給自己訂了規矩。



究還發現，10%的年輕人每天的上網時間達到5.4小時。這些年輕人給自己訂了更多的規矩，可是他們不上線時會表現出上癮症狀。



根據經合組織數據，瑞士是其替代中互聯網使用先前幾年的國家：

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Keystone-SDA/ts

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