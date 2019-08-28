此内容发布于2019年8月28日 上午10:30

瑞士学生爱用智能手机做搜索 (Keystone)

比起成年人，瑞士的年轻人会把更多的空闲时间用来上网-平均每天4小时。但他们对互联网的使用也有更多思考，有时还会给自己订规矩。

联邦青少年事务委员会(Federal Commission for Child and Youth Affairs)对1001名青少年和390名成年人做了名为“时刻在线(Always On，德外部链接)”的调研。根据周一(8月26日)发表的调研结果，半数的16-25岁年轻人对随时在线拥有积极体验。

即时通讯、社交媒体、电子邮件和视频网站是使用频率最高的媒介。年轻人尤其喜欢与他人保护联络、查找学校或工作信息，或者只是在网上找乐子。



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与此同时，每三个年轻人中就有一个感受到来自某些应用的压力，而每四人中就有一人一段时间不上网便会感到不安。

调研还发现，40-55岁人群每天平均上网2.5小时。

监管策略

调研结果也显示出，95%的年轻人建立了某种监管策略，以应对众多的在线通知。

举例来说，四分之三的年轻人称，他们需要集中做事时不会使用手机，而近三分之二的年轻人曾经因为某些应用占用太多时间而删除了这些应用，一半的年轻人则关闭了通知功能。

四成的年轻人对何时在线、在线多久给自己订了规矩。

调研还发现，10%的年轻人每天的上网时间达到5.4小时。这些年轻人给自己订了更多的规矩，可是他们不在线时会表现出脱瘾症状。

根据经合组织数据，瑞士是其成员国中互联网使用低于平均值的国家：

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Keystone-SDA/ts

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