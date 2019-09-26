当人老去，会沦为自己过去施加在老年人身上刻板印象的受害者。换言之，今天的我们正在制造明天我们将要面临的歧视。

(Thomas Kern)

性别歧视和种族歧视普遍威胁着我们每个人。然而大多数人却忽视了一点：年龄歧视，也就是建立在年龄上的不公平待遇。瑞士的一群研究人员如今希望与这种歧视进行斗争。

弗里堡高等专业学校(法)外部链接的教授Christian Maggiori是瑞士为数不多的年龄歧视方面的专家。他与他的研究团队正在推动针对小学儿童关于年龄歧视意识普及的项目。



为何针对儿童群体？“这是由于研究表明，一切人们可能对某一群体产生的刻板印象、社会形象偏见，比如目前针对老年人的观点和态度，都是在最幼年时期形成的。事实上，从12、13岁开始，这些观点几乎无法被消除。即便意识到某种行为是不恰当的，我们也无法抹去这种已经形成的无意识行为”，Christian Maggiori(法)外部链接回答。

Christian Maggiori (unil.ch)

自我歧视

这位专家还补充道：“随着时间推移，刻板印象会发生变化、变得牢固、甚至发生突变。当人老去，会沦为自己过去施加在老年人身上刻板印象的受害者。这种刻板印象决定了老年人对自己的形象认知。换言之，今天的我们，正在制造明天我们将要面临的歧视。”

Christian Maggiori指导的这个代际项目，旨在“尽早和孩子们一起行动，使他们成年后对年长者的形象能持有尽可能正确和具有现实性的看法。”

受害者不自知

尽管仍处在探索阶段，该项目已获授Leenards基金会的殊荣奖项(法)外部链接。教授非常高兴地看到媒体对于该问题开展的探讨，这将“使年龄歧视问题可见度更高，得以引发探讨，并唤醒民众意识”。

这正是Christian Maggiori的目的所在。因为与其他歧视相比，年龄歧视的另一个主要特性是其为人所不知：“受害者往往不自知，而持有年龄歧视态度者也同样是无意的，并未意识到他们行为的不恰到。这就导致了一个恶性循环：不知道，因而被低估”，他强调。

去年Christian Maggiori在瑞士法语区就年龄歧视和年长者决策之间的关系进行了一项研究(法)外部链接，证明了这种受害者不自知的情况。约35%的受访者，在被问及过年一年内是否曾遭受过一项或多项与年龄相关的不公正或不恰当待遇这样笼统的问题时，给予了肯定答复。而当被问及一系列更为具体的、与年龄相关的典型歧视待遇问题，如是否被如同孩子一样对待，或是否因年龄缘故表达的观点被无视时，回答曾经遭遇一项或多项的比重上升到了80%。



刑法上的空白

瑞士并非个案。教授指出，2008年在包括瑞士在内的欧洲28国进行了一项调查(英)外部链接，表明无论在欧洲层面还是瑞士层面，年龄歧视和性别歧视及种族歧视一样常见。他也注意到，在立法层面，同其他国家相比，瑞士处于落后位置。以法国为例，年龄歧视应受法律处罚。

在教授看来，瑞士缺乏应对年龄歧视行为的法律手段是一个严重的漏洞，他同时为计划中旨在补救这一空白的公民动议感到庆幸。“这将是促使政府和议会表明立场的重要一步”，他评论道。除此之外，还有唤醒集体意识以关注该问题重要性的广泛讨论。





未来道远

这个问题也只是最近才被摆到台面上进行讨论。与过去几代人相比，如今老龄化人口出现了增长。争议的出现或许与此有关，也因此问题的应对日渐刻不容缓。

“我们还有许多事要做。我们目前只是处于认识到年龄歧视表现、起源和后果的初始阶段。但我们非常清楚地知道，年龄歧视现象在当今社会无处不在，并对每个被波及的个人、整个社会及其运转造成切实的影响”，这位专家指出。



1 今天的我们，正在制造明天我们将会面临的歧视

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