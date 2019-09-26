當人老去，會淪為自己過去施加在老年人身上刻板印象的受害者。換言之，今天的我們正在製造明天我們將要面臨的歧視。

(Thomas Kern)

性別歧視和種族歧視普遍威脅著我們每個人。然而大多數人卻忽視了一點：年齡歧視，也就是建立在年齡上的不公平待遇。瑞士的一群研究人員如今希望與這種歧視進行奮戰。



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弗里堡高等專業學校(法)外部链接的教授Christian Maggiori是瑞士為數不多的年齡歧視方面的專家。他與他的研究團隊正在推動針對小學兒童關於年齡歧視意識普及的項目。



為何針對兒童群體？ “這是由於研究表明，人們可能對某一群體產生的刻板印象、社會形象偏見的所有一切，比如目前針對老年人的觀點和態度，都是在最幼年時期形成的。事實上，從12、13歲開始，這些觀點幾乎無法被消除。即便意識到某種行為是不恰當的，我們也無法抹去這種已經形成的無意識行為”，Christian Maggiori(法)外部链接回答。

Christian Maggiori (unil.ch)

自我歧視

這位專家還補充道：“隨著時間推移，刻板印象會發生變化、變得牢固、甚至發生突變。當人老去，會淪為自己過去施加在老年人身上刻板印象的受害者。這種刻板印象決定了老年人對自己的形象認知。換言之，今天的我們，正在製造明天我們將要面臨的歧視。”



Christian Maggiori指導的這個代際項目，旨在“儘早和孩子們一起行動，使他們成年後對年長者的形象能持有盡可能正確和具有現實性的看法。”



受害者不自知

儘管仍處在探索階段，該項目已獲授Leenards基金會的殊榮獎項(法)外部链接。教授非常高興地看到媒體對於該問題開展的探討，這將“使年齡歧視問題可見度更高，得以引發探討，並喚醒民眾意識”。



這正是Christian Maggiori的目的所在。因為與其他歧視相比，年齡歧視的另一個主要特性是其為人所不知：“受害者往往不自知，而持有年齡歧視態度者也同樣是無意的，並未意識到他們行為的不恰當。這就導致了一個惡性循環：不知道，因而被低估”，他強調。



去年Christian Maggiori在瑞士法語區就年齡歧視和年長者決策之間的關係進行了一項研究(法)外部链接，證明了這種受害者不自知的情況。約35%的受訪者，在被問及過年一年內是否曾遭受過一項或多項與年齡相關的不公正或不恰當待遇這樣籠統的問題時，給予了肯定答覆。而當被問及一系列更為具體的、與年齡相關的典型歧視待遇問題，如是否被如同孩子一樣對待，或是否因年齡緣故表達的觀點被無視時，回答曾經遭遇一項或多項的比重上升到了80%。



刑法上的空白

瑞士並非個案。教授指出，2008年在包括瑞士在內的歐洲28國進行了一項調查(英)外部链接，表明無論在歐洲層面還是瑞士層面，年齡歧視和性別歧視及種族歧視一樣常見。他也注意到，在立法層面，同其他國家相比，瑞士處於落後位置。以法國為例，年齡歧視應受法律處罰。



在教授看來，瑞士缺乏應對年齡歧視行為的法律手段是一個嚴重的漏洞，他同時為計劃中旨在補救這一空白的公民動議感到慶幸。 “這將是促使政府和議會表明立場的重要一步”，他評論道。除此之外，還有喚醒集體意識以關注該問題重要性的廣泛討論。





任重道遠

這個問題也只是最近才被擺到檯面上進行討論。與過去幾代人相比，如今老齡化人口出現了增長。爭議的出現或許與此有關，也因此問題的應對日漸刻不容緩。



“我們還有許多事要做。我們目前只是處於認識到年齡歧視表現、起源和後果的初始階段。但我們非常清楚地知道，年齡歧視現像在當今社會無處不在，並對每個被波及的個人、整個社會及其運轉造成切實的影響”，這位專家指出。





1 今天的我们，正在制造明天我们将会面临的歧视

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