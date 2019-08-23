伦茨堡监狱的狱警也会到“60plus”区域巡察。 (Pascal Mora/Keystone)

轮椅、铰链床、淋浴和马桶扶手：阿尔高州(Aargau)戒备森严的伦茨堡监狱(JVA Lenzburg)“60plus”区域内的各种设施，提醒人们这里关押的都是些老年囚犯。

“一开始我们曾征询过好几名老年囚犯的意见，问他们是否准备好从‘普通’监狱过渡到‘特殊’监狱。某些犯人回答说，他们还太年轻，不必迁往‘老年之家’。其他一些则为能够享受适合他们的条件而感到高兴。”

伦茨堡监狱的监狱长Marcel Ruf和“60plus”区域负责人Erich Hotz向瑞士资讯swissinfo.ch做了解释，详细介绍瑞士首个专为满足老年囚犯需求的关押区域如何运作。

在狱中离世 囚犯也当有“好死” 瑞士监狱主要是为年龄介于20-30岁的犯人而设，一朝刑满即获释放。然而如今狱中的老年人却越来越多：2017年，50岁以上的囚犯人数共计828人。可是监狱缺少必要的基础设施。对某些犯人来说，监狱不但是他们经历人生的地方，也是他们结束人生的地方。 作者： Marcela Aguila Rubín 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 日语 (ja) 進む高齢化 服役囚にも人らしい死を

2011年开辟的“60plus”区域最初只有12个为患有精神病的犯人而设的牢房，因此并不完全适合老年囚犯，Marcel Ruf和Erich Hotz在写来的邮件中表示。

人道地对待衰老

直至今日，“60plus”区域仍被视作开发未来监狱的某种“实验室”，为关押老年囚犯积累经验。“在监狱里去世-法律背景、机构与参与者(德)外部链接”项目负责人Ueli Hostettler指出：“这可谓朝向人道地对待老年囚犯的衰老与死亡问题迈出的第一步。”

伦茨堡监狱的监狱长Marcel Ruf。 (Alessandro Della Bella/Keystone)

在这个区域里，劳动义务不再是重中之重：身体健康的犯人每天只需劳动半天，而不具备劳动能力的犯人则可得到豁免。不过，人人都能领到“老年补贴”。

为了保证人人每天都有事做，同时也为了杜绝犯人自我隔离，这个区域还给他们提供各种课程，以更新他们的学识、获得新的知识，和开发他们的创造性。

尽管如此，空白依然存在。据Marcel Ruf和Erich Hotz透露，那里尤为缺乏的是医护。目前犯人的健康护理由狱外的护士服务(Spitex)承担，但这远远不够。

多重挑战



“60plus”的挑战还涉及对专业人员的培训，需要他们能应付得了有着各种需求的犯人。这两位负责人表示：“举例来说，我们还必须考虑，怎样才能为这些犯人组织合适他们的劳动内容。”

其他要考虑的方面则包括犯人的临终阶段、他们的遗愿、临终护理、痴呆症，以及Exit或Dignitas等辅助自杀组织的服务等。这些都是瑞士监狱目前尚未明确规定的根本性问题。



(翻译：小雷)

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