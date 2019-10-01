瑞士的退休人員養老機制很完善，但是面對人口老齡化的現狀，依然需要進行改進。

(Keystone)

在國際老年人日之際，聯合國呼籲採取行動，解決衝擊全世界數百萬人的、與年齡相關的不平等現象。瑞士對此話題也予以關注。



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聯合國提出警語：“為了建設令人憧憬的未來，我們必須意識到：截至2030年，世界60歲以上的人口可能達到14億人。” 目前情況如何？瑞士資訊swissinfo.ch通過一些事實和數據帶您了解瑞士乃至世界的老年人現狀。

國際老人日(10月1日) 信息框结尾

今年國際老人日的主題是“年齡平等之路外部链接”，其主要目的是加強人們對“老年人遭遇不平等現象”的認識，了解年齡歧視對老年人生活造成的困擾和及其引發出的代際層面的風險。宣傳戰的口號是：“不要冷落了我們的長輩”。

人口統計 信息框结尾

世界總人口外部链接中，近10億人的年齡超過60歲。到2050年，該年齡段人口將達到20億，即全球人口總數的20%之譜。 2018年，全世界60歲以上人口數有史以來首次超過5歲以下兒童總數。



在瑞士，65歲及以上人口的數量達到150萬人。預計到2045年，該人群總人數將超過270萬-在瑞士全國人口中的比例將從2016年的18%增長到27%左右。 2016年，瑞士80歲老人的人口數為50萬，這一數字也將在30年內翻一倍。

預期壽命 信息框结尾

從全球水平來看，出生人口的預期壽命從1990年的64.2歲提升到2019年的72.6歲。預計到2050年，該數字將達到77.1歲。 2019年，最不發達國家人口的預期壽命比全球平均水平低7.4年。



瑞士是世界上人均預期壽命最高的國家之一：其人口2016年的平均預期壽命，男性為81.5歲，女性為85.3歲。 2012年，男性身體健康的年齡上線為67.7歲，女性為67.9歲。

養老體系 信息框结尾

全球範圍內，在職人口與退休人口之間的相對比例正在持續下降。在日本，每1.8名在職人員對應一名退休人員，比值世界最低。集中在歐洲和加勒比地區的其他29個國家的潛在比率也已經低於3。



在瑞士，養老體系基於三大支柱原則：國家養老保險(AHV/AVS)、職業養老保險和個人養老保險。但是該體係正在面臨人口老齡化、預期壽命增加和低出生率等人口現象的挑戰。

貧窮 信息框结尾

從國際層面上看，經濟合作與發展組織(OECD)統計的養老金領取者數據顯示：65歲以上的人口中，12.6%人生活在貧困中。



在瑞士，65歲及以上人口的貧困率和貧困風險幾乎是就業人口的3倍。國家養老保險金往往不足以滿足老年人的基本生活需求。 1985年，瑞士引入強制性的養老保險第二支柱，改善了養老金領取者的經濟狀況。但是，瑞士高齡人群中，約有50萬人只領取國家養老保險金，其中，約30萬人還接受養老“困難戶”補貼。

歧視(年齡歧視) 信息框结尾

全球範圍內，世界衛生組織外部链接接開展的“世界價值調查”對57個國家的8.3萬人進行了調研，評估出各年齡段人群對老年人的態度。60％的受訪者認為，老年人沒得到應有的尊重。在高收入國家，這一問題尤為突出。



在瑞士，代表老年人利益的多家組織組成了反對年齡歧視聯盟，發起了一項公民倡議，呼籲禁止年齡歧視，組織一系列消除年齡歧視的措施，並且呼籲，在違反禁令的情況下，當事老年人有權獲得相應賠償。

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