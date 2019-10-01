瑞士的退休人员养老机制很完善，但是面对人口老龄化的现状，依然需要进行改进。

(Keystone)

在国际老年人日之际，联合国呼吁采取行动，解决冲击全世界数百万人的、与年龄相关的不平等现象。瑞士对此话题也予以关注。

联合国警示道：“为了建设令人憧憬的未来，我们必须意识到：截至2030年，世界60岁以上的人口可能达到14亿人。” 目前情况如何？瑞士资讯swissinfo.ch通过一些事实和数据带您了解瑞士乃至世界的老年人现状。

国际老人日(10月1日) 信息框结尾

今年国际老人日的主题是“年龄平等之路外部链接”，其主要目的是加强人们对“老年人遭遇不平等现象”的认识，了解年龄歧视对老年人生活造成的困扰和及其引发出的代际层面的风险。宣传战的口号是：“不要冷落了我们的长辈”。

人口统计 信息框结尾

世界总人口外部链接中，近10亿人的年龄超过60岁。到2050年，该年龄段人口将达到20亿，即全球人口总数的20％强。2018年，全世界60岁以上人口数有史以来首次超过5岁以下儿童总数。

在瑞士，65岁及以上人口的数量达到150万人。预计到2045年，该人群总人数将超过270万-在瑞士全国人口中的比例将从2016年的18％增长到27％左右。2016年，瑞士80岁老人的人口数为50万，这一数字也将在30年内翻一番。

预期寿命 信息框结尾

从全球水平来看，出生人口的预期寿命从1990年的64.2岁提升到2019年的72.6岁。预计到2050年，该数字将达到77.1岁。2019年，最不发达国家人口的预期寿命比全球平均水平低7.4年。

瑞士是世界上人均预期寿命最高的国家之一：其人口2016年的平均预期寿命，男性为81.5岁，女性为85.3岁。2012年，男性身体健康的年龄上线为67.7岁，女性为67.9岁。

养老体系 信息框结尾

全球范围内，在职人口与退休人口之间的相对比例正在持续下降。在日本，每1.8名在职人员对应一名退休人员，比值世界最低。集中在欧洲和加勒比地区的其他29个国家的潜在比率也已经低于3。

在瑞士，养老体系基于三大支柱原则：国家养老保险(AHV/AVS)、职业养老保险和个人养老保险。但是该体系正在面临人口老龄化、预期寿命增加和低出生率等人口现象的挑战。

贫穷 信息框结尾

从国际层面上看，经济合作与发展组织(OECD)统计的养老金领取者数据显示：65岁以上的人口中，12.6％人生活在贫困中。

在瑞士，65岁及以上人口的贫困率和贫困风险几乎是就业人口的3倍。国家养老保险金往往不足以满足老年人的基本生活需求。1985年，瑞士引入强制性的养老保险第二支柱，改善了养老金领取者的经济状况。但是，瑞士高龄人群中，约有50万人只领取国家养老保险金，其中，约30万人还享受养老“困难户”补贴。

歧视(年龄歧视) 信息框结尾

全球范围内，世界卫生组织外部链接开展的“世界价值调查”对57个国家的8.3万人进行了调研，评估出各年龄段人群对老年人的态度。60％的受访者认为，老年人没得到应有的尊重。在高收入国家，这一问题尤为突出。

在瑞士，代表老年人利益的多家组织组成了反对年龄歧视联盟，发起了一项公民倡议，呼吁禁止年龄歧视，组织一系列消除年龄歧视的措施，并且呼吁，在违反禁令的情况下，当事老年人有权获得相应赔偿。

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