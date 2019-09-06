想要同时保持高冷又热情好客？在冰屋里用晚餐吧，就像在瑞士中部的这座时髦建筑中那样。 (Keystone)

据一项年度调查显示，瑞士在外侨最宜居地榜上排第38名。虽然较之去年已经提升了6位，但仍不值得大肆举起香槟庆祝。

让我们先来看看好的一面。在9月5日揭晓的InterNations网站(英)外部链接2019年度全球最理想生活和工作国家(Expat Insider 2019)中，瑞士继之前5年连续取得优异名次之后，第6年在生活质量这一单项中名列前十(在64个国家中排在第5位)。

(swissinfo.ch)

调查结果显示，几乎所有的外籍常住人士(96%)都对自己的个人安全感到满意(与之相比全球数据仅为81%)，甚至有75%的人士表示安全形势非常之好。仅有1%的受访者认为瑞士不够平和(全球为10%)。+ Who is an expat?外部链接

政局稳定也是一大加分项。有93%的受访者表示对此满意(全球为61%)。与英国相比，瑞士在此项上的优势尤其明显，前者受当前英国脱欧前景不确定(英)外部链接的影响，在该项上的排名下跌了14名，在全部64个国家地区中名列第57位。英国的总排名仅列第58位，甚至在希腊和俄罗斯之后。

2019 谁胜胜负？ 最佳侨居地：

1. 台湾

2. 越南

3. 葡萄牙

4. 墨西哥

5. 西班牙 最差侨居地：

60. 土耳其

61. 巴西

62. 尼日利亚

63. 意大利

64. 科威特 信息框结尾

瑞士脱颖而出、位居榜眼的另一单项则是环境，仅有不到0.5%的负面意见，而全球范围内则为20%。一位西班牙籍人士这样说道：“能在离城市那么近的地方有那么美丽的自然环境确实令人惊叹。”



不尽如人意之处

不过，瑞士的品质生活也有对价的：在2019年度的生活费用一项中，瑞士排在了第62位，仅仅比丹麦和中国香港好些。医疗费可负担程度(第61位)和儿童保育(在36个国家地区中排第35位)对外侨而言也是头疼的主要问题之一。

和前些年一样，外侨依旧认为很难融入瑞士社会，并为此感到不满 (2019年第59位)，这样一来，瑞士就连续六年在此单项中排在榜单的底部。

+同瑞士人怎么交朋友

调查同样显示，同样令外籍人士挣扎不已的还有无法感到宾至如归(第58位)和交朋友难(第61位)。几乎十中有三(28%)都表示瑞士人总体上不大友善(全球为16%)，且有34%的在瑞外国人士觉得无法在本地文化中如鱼得水(全球为23%)。将近有五分之一(17%)的受访者甚至认为自己在瑞士从未有过家一样的感受。



2019年度全球最理想生活和工作国家排行 InterNations网站2019年度全球最理想生活和工作国家调查面向所有类型的旅居国外人士：外派职员(即由公司派驻外国执行任务的雇员，最典型意义上的“外籍常住人员”)、由于其他各种原因在海外生活、工作的人员、InterNations网站会员、以及其他常住外国的人士。 共有持182种不同国籍、居住在187个国家和地区的20’259名外侨参与了调查。 主要调研项目有：生活质量、融入当地的难易程度、海外工作情况、家庭生活、个人财务状况、以及生活费用。 在每个项目上至少要有75名在当地的外籍人士参与调查，该国家或地区的调查才会被视为有效，并随之纳入最后的总体排名。唯一的例外是家庭生活一项，该项的样本数量要求为至少有40名在当地生儿育女的被调查者参与。 (来源：InterNations)

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瑞士资讯swissinfo.ch

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