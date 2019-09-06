想要同時保持高冷又熱情好客？在冰屋裡用晚餐吧，就像在瑞士中部的這座時髦建築中那樣。 (Keystone)

據一項年度調查顯示，瑞士在外僑最宜居地榜上排第38名。雖然較之去年已經提升了6位，但仍不值得大肆舉起香檳慶祝。



阅读本文简体字版本请 点击这里

信息框结尾

讓我們先來看看好的一面。在9月5日揭曉的InterNations網站(英)外部链接2019年度全球最理想生活和工作國家(Expat Insider 2019)中，瑞士繼之前5年連續取得優異名次之後，第6年在生活質量這一單項中名列前十(在64個國家中排在第5位)。

(swissinfo.ch)

調查結果顯示，幾乎所有的外籍常住人士(96%)都對自己的個人安全感到滿意(與之相比全球數據僅為81%)，甚至有75%的人士表示安全形勢非常之好。僅有1%的受訪者認為瑞士不夠平和(全球為10%)。 + Who is an expat?外部链接



政局穩定也是一大加分項。有93%的受訪者表示對此滿意(全球為61%)。與英國相比，瑞士在此項上的優勢尤其明顯，前者受當前英國脫歐前景不確定(英)外部链接的影響，在該項上的排名下跌了14名，在全部64個國家地區中名列第57位。英國的總排名僅列第58位，甚至在希臘和俄羅斯之後。

2019 誰勝勝負？最佳僑居地： 1. 台灣 2. 越南 3. 葡萄牙 4. 墨西哥 5. 西班牙

最差僑居地： 60. 土耳其 61. 巴西 62. 尼日利亞 63. 意大利 64. 科威特 信息框结尾

瑞士脫穎而出、位居榜眼的另一單項則是環境，僅有不到0.5%的負面意見，而全球範圍內則為20%。一位西班牙籍人士這樣說道：“能在離城市那麼近的地方有那麼美麗的自然環境確實令人驚嘆。”



不盡如人意之處

不過，瑞士的品質生活也有對價的：在2019年度的生活費用一項中，瑞士排在了第62位，僅僅比丹麥和中國香港好些。醫療費可負擔程度(第61位)和兒童保育(在36個國家地區中排第35位)對外僑而言也是頭疼的主要問題之一。



和前些年一樣，外僑依舊認為很難融入瑞士社會，並為此感到不滿 (2019年第59位)，這樣一來，瑞士就連續六年在此單項中排在榜單的底部。



+與瑞士人怎麼交朋友

調查同樣顯示，同樣令外籍人士掙扎不已的還有無法感到賓至如歸(第58位)和交朋友難(第61位)。幾乎十中有三(28%)都表示瑞士人總體上不大友善(全球為16%)，且有34%的在瑞外國人士覺得無法在本地文化中如魚得水(全球為23%)。將近有五分之一(17%)的受訪者甚至認為自己在瑞士從未有過家一樣的感受。



2019年度全球最理想生活和工作國家排行 InterNations網站2019年度全球最理想生活和工作國家調查面向所有類型的旅居國外人士：外派職員(即由公司派駐外國執行任務的僱員，最典型意義上的“外籍常住人員”)、由於其他各種原因在海外生活、工作的人員、InterNations網站會員、以及其他常住外國的人士。

共有持182種不同國籍、居住在187個國家和地區的20’259名外僑參與了調查。

主要調研項目有：生活品質、融入當地的難易程度、海外工作情況、家庭生活、個人財務狀況、以及生活費用。

在每個項目上至少要有75名在當地的外籍人士參與調查，該國家或地區的調查才會被視為有效，並隨之納入最後的總體排名。唯一的例外是家庭生活一項，該項的樣本數量要求為至少有40名在當地生兒育女的被調查者參與。

(來源：InterNations)

信息框结尾

瑞士资讯swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram