教授和学生顾问是否有空接待学生，以及他们是否表现得平易近人，都会让学生体验大不相同。 (Keystone)

瑞士的大学能否像美国和英国一样，对学生提供充足支持、让他们拥有充满活力的校园生活，来吸引很多的海外学生？



良好的校园体验起始于热烈的迎新安排。当瑞士的大学新生碰到实际问题时，他们能够得到校方相应的支持。通常，学年开始前的日子被视为迎新日，新生将得到关于校内外生活的速成指导。学生可以获得有用的帮助，例如参观校园、得到学习策略的建议、或者了解到各种面向学生的行政、社会和文化服务。



英国大学安排给国际学生的迎新计划里，也提供了关于大学生活的基本信息、设施及交通介绍、以及包括开设银行账户在内的有用信息。



美国并没有设置针对新生(特别是国际学生)的支持系统，因此，大学通常会有自己的安排和资源来帮助学生。与许多学校一样，亚利桑那大学(英)外部链接提供了帮助解决移民问题、税收和学术建议的网站链接。



建议和支持



在瑞士，学术和就业方面的指导通常是以顾问的形式提供，这往往与学习领域或所在院系有关，此外，还有就业办公室帮助学生明确职业道路和目标，或者甚至帮助他们找到学习期间的兼职工作(法)外部链接。伯尔尼大学的欢迎中心(多语)外部链接或弗里堡大学的大学信息中心(多语)外部链接等类似设施配备了指导专员，他们全年提供校内外生活全方位的咨询，或者举办相关工作坊。

Indian student blog University studies: Switzerland vs India Academic life in Switzerland is quite different from what Gaurav was used to back home. 作者： Gaurav Singh, swissinfo.ch student blogger

对于个人问题，例如心理方面的支持，有的学校会配有专业人士驻守校内，其它学校则设置了将学生转介到校外咨询师的相应支持服务。



像许多大学一样，伯尔尼还为那些有兴趣学习当地语言(伯尔尼德语)的学生提供语言课程(多语)外部链接 ，其中一些是免费的。或者，学生也可以选择语言交换的非正式学习方式，与合作搭档一起训练基本的外语技能，弗里堡大学(多语)外部链接提供了寻找语言学习伙伴的帮助。



已建立了家庭的学生如果携家人同往瑞士，他们可能会对这个消息感到欣喜：大学能够很好地满足他们的需求，特别是在儿童托管方面。许多学校(英)外部链接拥有校内日托中心与幼儿园课程。非全日制学习是有可能的，在某些情况下，这些已做父母的学生也可以申请经济支持，或者要求暂停学业以照顾孩子。大学顾问可以帮助学生发现和获取这些可能方案。



而在英国，所有大学都具备卫生和福利服务，这些服务由英国国家医疗服务体系(NHS)承担，因此所有人都可以免费使用。 无论是医学治疗、精神医学、残障建议、心理辅导，所有英国大学都能在一定程度上提供这些基本服务。



在美国，校内的学生健康中心提供流感疫苗和基本医疗等服务，并往往会为常见疾病提供网上资源(英)外部链接。 一些大学还提供心理或情感支持的外展服务。 蒙特克莱尔州立大学根据学生的不同感受建立了一个服务设施列表(英)外部链接。 通过点击“我感到孤独”，学生将会连接到校园俱乐部、教堂礼拜场所，甚至还有一个预防自杀的服务资源。另外，学生还可以写信给实验室以获得作业反馈方面的帮助，或者是写信给数学实验室以获得数学方面的帮助。 学生通常只需点击链接、拨打电话或上门，即可获得帮助。



娱乐设施

在英国，很多大学的学生组织和社团拥有悠久的历史和完善的文化。这些组织和社团有的可能与学业有关，但它们大多数都以休闲娱乐为目的，而且通常占据了学生社交生活的主要部分。

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可供选择的社团很多，包括剧团、合唱团，政治团体、新闻社等等。学生社团文化在英国普遍发展成熟，备受推崇，人们将其视为职业跳板，特别是在艺术领域;《憨豆先生》和《豪斯医生》都源自学生剧团的作品。



体育可以说是学生社团中最大的部分。巴斯、埃克塞特和拉夫堡等一些大学(英)外部链接建立了大量体育设施，并围绕培训计划来安排课程，以吸引那些希望在学习同时进行体育训练的学生。大多数大学的健身房会员资格或是免费提供，或是享有折扣。



在美国，学费有时包括健身中心的会员资格，以及参加大学娱乐活动的资格。如北卡罗来纳大学(英)外部链接所宣传的那样，覆盖范围可以从整个健身房和游泳池，到户外探险，甚至是发光棒瑜伽课程。因为学生已经在强制性费用中支付了这些设施，所以他们可能会乐意查看哪些设施具有吸引力(英)外部链接。学生经常也会自己组建专业俱乐部，或者组织文化文学阅读、节日庆祝、或者仅仅是低调的聚会。学生顾问和国际联络办公室可能可以向学生提供所需的详细信息。



尽管人们觉得瑞士的生活比较乏味(英)外部链接，但瑞士的学生在需要从学业中暂时逃离时，其实有很多选择。他们肯定能在校园内找到很多协会和设施，以满足各种课外兴趣，这可以从合唱团和管弦乐队，到舞蹈工作室和写作俱乐部。学生会还可能组织社交活动，比如酒会，或者甚至可能免费提供校外文化活动的门票。那些在弗里堡大学就读的旅行爱好者们可以利用铁路一日通票的折扣价格(法德)外部链接来探索瑞士其它地区。对于运动爱好者来说，通常学校会配有健身设施和很多的团体运动供选择：仅苏黎世联邦理工学院(英德)外部链接就提供了超过100种不同的体育活动，以及每年近1200个运动课程和运动营。





作者 Tony Ganzer是驻俄亥俄州克利夫兰的美国记者，他曾在瑞士工作生活多年。他将帮助本系列调查美国的大学体系。 Geraldine Wong Sak Hoi是一名驻瑞士的加拿大记者，她将为本系列报道瑞士的大学体系。她还参与瑞士资讯swissinfo.ch的事实查核项目。 Leo Shearmur是牛津大学的一名研究生，他曾在英国和瑞士生活学习。他将报道本系列中的英国教育体系。 信息框结尾







(翻译：谢静雯), 瑞士资讯swissinfo.ch

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