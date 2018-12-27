此内容发布于2018年12月27日 上午9:00

王中王：罗杰·费德勒 (Keystone)

瑞士资讯swissinfo.ch发表的几乎每一篇文章里都包含了一个比例、一个年纪、一个金额，或是其他某种数字。对2018年出现的一些最有意思的数据，我们做了个大盘点。

1月

20

多么了不起的成就啊！当瑞士网球选手罗杰·费德勒第六次捧起澳网公开赛奖杯，赢得他的第20个大满贯头衔外部链接时，也顺便提升了自己的纪录。2月份他又回到头号种子的位置，此时他36岁。

2月

80

整整otganta (罗曼什语)-也就是80-年前，经92%的瑞士选民通过，罗曼什语(Romansh)成为瑞士的第四种国家语言(英)外部链接。在那次投票的纪念日上，瑞士罗曼什语游说团呼吁扩大官方划定的罗曼什语语言区。2018年里还发行了用罗曼什语拍摄的世界首部专业故事片(英)外部链接。

3月

71.6

在倍受世界瞩目的一次全国投票中，近四分之三的瑞士选民(71.6%)否决了为瑞士公共广播电视(也包括瑞士资讯swissinfo.ch)取消收听收视费的提案。

4月

1231

这是今年苏黎世雪人勃哥(Böögg)脑袋爆炸所需的秒数。依照传统，20分钟31秒这种相对较长的时间预示着夏天天气会很烂。但事实证明，盛夏炎日令瑞士的河流水温破了纪录，而缺雨造成了各种各样的其他问题(英)外部链接。

雪人Böögg今年状态不佳 (Keystone)

5月

15’000

想在瑞士阿尔卑斯山里买套度假房(英)外部链接？钱不是问题？瑞士东南部的恩嘎丁/圣莫里茨的房价最贵，每平米的平均售价估计达到1.5万瑞郎(约合10.38万元人民币)。

6月

300’000

似乎瑞士全国上下有10-30万流浪猫(英)外部链接在四处游逛！各动物福利组织呼吁猫主人们为自家的猫绝育，以防它们与流浪猫交配生下更多小猫。

7月

1

瑞士足联秘书长认为，这是瑞士足球运动员应当持有的护照数量。他说，这是为防止拥有双重国籍的有前途年轻球员(英)外部链接在享受了瑞士的培训计划后，决定去为另一个国家踢球。由于多人抗议，秘书长随后辞职。围绕双重国籍的口水战的起因，是瑞士队球员在世界杯赛与塞尔维亚队一役中，做出阿尔巴尼亚双头鹰手势(英)外部链接来庆祝进球，以致受到国际足联的罚款处罚。

8月

1450

藏在瑞士东部海拔1450米一处阿尔卑斯悬崖下的某著名餐厅在寻找新的经理。经营Äscher-Wildkirchli客栈的夫妇在兢兢业业工作了31年后决定撒手不干，称他们实在承担不住客户需求与翻修限制。新任经营者的身份已于12月公开。

9月

17

这是瑞士15岁以上居民当中拥有双重国籍者的比例。双国籍人士拥有的第二个国籍中，最多的是意大利籍(24.7%)，其次是法国籍(11.2%)和德国籍(7.8%)。

10月

202’865

瑞士外侨的高薪仍居全球第一，平均每年领回家202’865美元(约合1’404’718元人民币)。此前一个月，瑞士才在外侨调研中被评为最大输家之一，主要是由于安家难和交友难。

11月

1’100’000

这是饱受噪音煎熬的瑞士居民人数，过度噪音可引发高血压、冠状动脉问题及抑郁症等诸多健康问题。

12月

995

这是瑞士登记的当地小型啤酒酿造厂(英)外部链接的数量，这可是世界最高密度之一。干杯！





(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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