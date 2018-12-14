一家“深藏功与名"的瑞士餐厅兼客栈一经荣登《国家地理》杂志封面便一夜爆红，旅游热度疯狂飙升。

(Keystone)

依断崖绝壁而建、因登上《国家地理》杂志封面并被冠以“一生必去的全球秘境之一”的美誉而名声大噪宾客盈门的网红瑞士客栈兼餐厅，现如今已通过公开招标迎来新东家。



就在已兢兢业业经营数十年的承租方因无力承受访客接待负荷，而决定放弃特许经营权三个月之后，阿彭策尔当地一家专业从事餐饮烹饪的公司-Pfefferbeere(德)外部链接现如今已正式接管Äscher山崖客栈(Äscher-Wildkirchli，德)外部链接，成为其新任掌门人。预计全新的管理团队将于2019年春季伊始开门迎接四方来客。



作为这家客栈兼餐厅的承租方，Knechtle-Fritsche家族已兢兢业业经营了31年。而就在今年8月，老板那Nicole和Bernhard Knechtle-Fritsche夫妇宣布，他们决定在2018年旅游季收尾时放弃这家客栈的特许经营权。



+瑞士网红悬崖客栈一夜难求



据当地媒体援引这对夫妇的原话，之所以忍痛割爱，是因为他们已经没法满足蜂拥而至的来客的需求，而在位于海拔1450米的悬崖下方进行施工存在诸多限制，因此无法对基础设施进行彻底改善。2015年，美国《国家地理》杂志独具慧眼地将这家客栈评为一生必去的225个全球秘境，正因此次曝光，这家客栈瞬间成为网红旅游胜地，然而，访客的与日俱增已让这家小旅馆的基础设施承受不起。



据悉，新任经营者将在维持客栈现有外观的前提下，斥资以改善水电基础设施以及包括污水处理在内的卫生设施，让来客在此体验到原汁原味的“Äscher”。

Keystone-SDA/jdp

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