許多瑞士女性對自己遭遇的性暴力緘口不言，哪怕是對她們最親近的人。

(Keystone / Luis Berg)

在瑞士，受過性暴力侵害的女性數量遠遠超出人們的想像。在16歲以上的瑞士女性人口中，22%的人在未表示同意的情況下“被發生”性行為，其中一半以上的人表示過抗拒，也無濟於事。這是瑞士民意調查機構gfs.bern公佈的最新數據。國際特赦組織(Amnesty International)呼籲瑞士加強刑法對於此類犯罪的制裁。



阅读本文简体字版本请 点击这里 信息框结尾

“令人驚詫的是，這麼多瑞士女性對自己的受害經歷緘口不言，哪怕是對她們最親近的人，”gfs.bern的新聞發言人Cloé Jans表示。在所有性暴力受害者中，只有一半的人會對親友傾吐，而選擇去警局報案的人只佔8%。



至於性騷擾，在接受調研的4500名女性中，近60％的人透露曾經遭遇過“鹹豬手”，或者在不情願的情況下被擁抱或親吻。



很多性侵犯在瑞士並沒有受到懲罰。國際特赦組織在請願書中要求瑞士司法部長提交改革聯邦法律的提案，以便所有“未經同意的性行為”在瑞士都將受到懲罰。





骚扰 瑞士女性在遭受哪些性騷擾 瑞士女性在遭受哪些性騷擾

重新定義“強暴”

瑞士法律承認的強暴是“在施暴者有強制性舉動，而且受害者採取抵抗的情況下”發生的性行為。 “瑞士關於性犯罪的刑法太過時了，應該從根本上進行改革，”性犯罪研究專家Nora Scheidegger一語中的。



據去年在瑞士生效的《伊斯坦布爾公約》明確規定, 對於強暴及其他性暴力來說，“未經同意”的因素是所有法律定義的核心。



目前，修改相關刑法的議案已經提交聯邦議會，聯邦院將就此進行審議。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram