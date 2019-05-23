许多瑞士女性对自己遭遇的性暴力缄口不言，哪怕是对她们最亲近的人。

(Keystone / Luis Berg)

在瑞士，受过性暴力侵害的女性数量远远超出人们的想象。在16岁以上的瑞士女性人口中，22%的人在未表示同意的情况下“被发生”性行为，其中一半以上的人表示过抗拒，也无济于事。这是瑞士民意调查机构gfs.bern公布的最新数据。国际特赦组织(Amnesty International)呼吁瑞士加强刑法对于此类犯罪的制裁。



“令人惊诧的是，这么多瑞士女性对自己的受害经历缄口不言，哪怕是对她们最亲近的人，”gfs.bern的新闻发言人Cloé Jans表示。在所有性暴力受害者中，只有一半的人会对亲友倾吐，而选择去警局报案的人只占8%。

至于性骚扰，在接受调研的4500名女性中，近60％的人透露曾经遭遇过“咸猪手”，或者在不情愿的情况下被拥抱或亲吻。

很多性侵犯在瑞士并没有受到惩罚。国际特赦组织在请愿书中要求瑞士司法部长提交改革联邦法律的提案，以便所有“未经同意的性行为”在瑞士都将受到惩罚。



骚扰 瑞士女性在遭受哪些性骚扰 瑞士女性在遭受哪些性骚扰

重新定义“强奸”

瑞士法律承认的强奸是“在施暴者有强制性举动，而且受害者采取抵抗的情况下”发生的性行为。“瑞士关于性犯罪的刑法太过时了，应该从根本上进行改革，”性犯罪研究专家Nora Scheidegger一语中的。

据去年在瑞士生效的《伊斯坦布尔公约》明确规定, 对于强奸及其他性暴力来说，“未经同意”的因素是所有法律定义的核心。

目前，修改相关刑法的议案已经提交联邦议会，联邦院将就此进行审议。

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