被俘瑞士圣战分子的妻子和孩子，目前都居住在拘留营。

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三名前往中东地区投奔暴力极端主义活动为伊斯兰国而战、且目前正被拘禁于叙利亚北部地区的瑞士公民，强烈谴责关押伊斯兰国恐怖组织要犯的库尔德监狱内严酷的生存条件，并希望瑞士政府能将其遣返回国。



这三名来自瑞士法语区的瑞士籍圣战分子，近日接受了瑞士德语电视台SRF的采访(德)外部链接。他们声称，库尔德监狱的环境介于施暴虐待和酷刑拷打之间。



这三名被俘圣战分子在采访中抱怨和控诉(监狱)环境的恶劣，譬如食物和饮用水的供应短缺，厕所等卫生设施不足，而且根本不存在所谓的医疗保健。他们声言，由于被强制剥夺睡眠，因此，他们被迫承受着巨大的心理压力，苦不堪言。



虽然身陷囹圄的他们与外界无从接触，然而，他们获准能通过红十字会向家人传递信息。这三名瑞士圣战分子在被俘前均已在恐怖极端组织伊斯兰国所建立的严格遵守伊斯兰教法的哈里发国(Caliphate)娶妻成家。他们的妻子-其中一人的妻子为瑞士人-及孩子，目前都居住在拘留营。他们希望能被遣返回瑞士，并表示，愿意为自己所犯下的罪行继续在瑞士监狱内服刑。



库尔德安全部队则坚称，在押囚犯均得到了妥善照管。



瑞士外交部在接受瑞士德语电视台SRF采访时表示，该部门正在不遗余力地设法将瑞士籍儿童从叙利亚北部地区的拘留营带回家园。但鉴于同样身为圣战分子的母亲们不打算让孩子离开自己身边，因此截至目前，遣返瑞士籍儿童的计划抱憾流产。



据瑞士联邦情报局推断，自2001年迄今，已相继有93名圣战分子离开瑞士、为效忠伊斯兰国而前往冲突地区投奔暴力极端主义活动，其中78人前往的目的地为叙利亚和伊拉克。截至目前，已有27人被确认身亡，16人返回了瑞士。







swissinfo.ch/SRF/ac

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