此内容发布于2019年6月19日 下午4:40

苏黎世联邦理工学院一直位居无人机研发的最前沿(2016年存档图片)。 (© Keystone/Gaetan Bally)

苏黎世联邦理工学院(ETHZ)在最新出炉的QS世界大学排行榜中上升一位，跻身全球前六。

英国教育市场咨询公司夸夸雷利·西蒙兹(Quacquarelli Symonds)发布的排行榜中，苏黎世联邦理工学院的排名首次超越了英国剑桥大学。

前五名中有四所来自美国，包括位列第一的麻省理工学院，余下一所为著名的英国牛津大学。



在本次揭晓的榜单中，共有六所中国大学入围世界高校百强，它们分别为清华大学(第16位)、北京大学(与东京大学并列第22位)、复旦大学(第40位)、浙江大学(第54位)、上海交通大学(与巴黎综合理工并列第60位)和中国科学技术大学(第89位)。

“我们对这个出色的排名感到非常高兴。苏黎世联邦理工学院校长乔尔·梅索(Joël Mesot)在本周三(6月19日)的新闻发布会(英、德)外部链接上表示：“这进一步证明苏黎世联邦理工学院在教学、科研和技术成果转化等领域处在正确的发展方向上，并表明我们可以在竞争日益激烈的环境中与其他顶尖大学分庭抗礼。”

+外部链接点击此处查看2018年排名(英)

调查(英)外部链接显示，瑞士排名第二的洛桑联邦理工学院(EPFL)与美国哥伦比亚大学并列第18位。

该排名基于科学家和企业对大学质量的评价，包括学术论文发表率、师生比例和大学的国际化水平。

2004年，QS发布首份全球大学排行榜。它与《泰晤士报》高等教育世界大学排行榜和上海交大世界大学学术排行榜，被视为大学质量方面最广泛引用的参考指标。



可视化数据 High education = high price? A visual summary of university rankings Choosing the right university is an important decision. Find the right fit with swissinfo.ch’s university rankings and fees visualisations. 作者： Duc-Quang Nguyen, Anand Chandrasekhar

瑞士资讯swissinfo.ch/urs

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