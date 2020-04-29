此内容发布于2020年4月29日 上午9:45

4月2日这天卢加诺被封住的湖畔散步道，此时提契诺州因新冠病毒造成的超额死亡率正达到顶峰。 (Keystone / Francesca Agosta)

随着2019冠状病毒疫情的蔓延，早在3月9日，瑞士南部与意大利接壤的提契诺州就成了本国第一个受死亡率增加影响的地区。

4月28日，联邦统计局发布了对超额死亡率(excess mortality)按地区划分的最新分析报告(多语)外部链接。超额死亡率是指超出预期死亡率的人数。

报告指出，在提契诺州新冠病毒相关超额死亡率的峰值期，即第14个日历周(始于3月30日)内，65岁以上老年人的死亡人数是基于过去5年同期“正常”死亡人数做出的预期值的三倍。

继提契诺之后一周，日内瓦湖周边地区在第12个日历周也出现了超额死亡率。在其峰值期-同样是第14个日历周，65岁以上老年人的死亡人数为预期数据的两倍。由于这片地区人口数量超过提契诺州，因此就绝对人数而言，日内瓦湖周边一带是受超额死亡率影响最大的地区。

其他主要地区也相继发生了超额死亡现象，分别在第13个日历周(瑞士西北部)、第14个日历周(纳沙泰尔州、弗里堡州、伯尔尼州、索罗图恩州、苏黎世州和瑞士东部)及第16个日历周(瑞士中部)，但程度都没有那么严重。

截至4月28日，瑞士共有1600多人死于2019冠状病毒病，确诊病例总数超过2.9万例。





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Keystone-SDA/ts

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