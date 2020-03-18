瑞士约有850张带呼吸机的重症病床。 (Keystone)

疫情开始在瑞士泛滥，瑞士联邦宣布全国进入紧急状态，作为社会的一份子，瑞士每位居民应该怎样承担起自己的责任共度危机？瑞士资讯采访了瑞士知名伦理教授Alberto Bondolfi。

神学家和伦理学家Alberto Bondolfi于1946年出生于提契诺州。 他曾是洛桑大学和日内瓦大学的教授，并且是许多生物伦理委员会的成员，其中包括人类医学领域的国家伦理委员会和联邦艾滋病委员会。 (© 2009 Roberto Ackermann - Photo Tornow 1003 Lausanne)

swissinfo.ch：新冠病毒在伦理上为社会带来一种什么样的考验？



Alberto Bondolfi：对于伦理道德来讲，大流行病是一种传统状态，因为灾难一直是伦理所研究的课题。有一点很难表达，那就是在灾难时期所制定的行为规范，往往不太容易受到民众理解。因为流行病专家思考问题并不是从我们的日常生活出发。



swissinfo.ch：您具体指什么？



A.B.：比如，灾难时期的医治方针是，先要救助病情比较轻的患者，而不是重症病人，这点让人直觉上有些莫名其妙。



swissinfo.ch：为什么要这样做？



A.B.：这是从人的生命强弱出发。



流行病学的理论是，要看一场疾病随着时间的发展趋势，今天要想到明天的事，而不是按照当时的情形办事。



传染病有两副面孔，一副是我们能看得到的疫情暴发，一副是我们看不到的，是我们作为病毒承载者对未来的影响。



swissinfo.ch：也就是说，不是从具体某位病患出发，而是把整个社会的发展作为观察对象。



A.B.：对，非常正确。



swissinfo.ch：您现在说伦理学对于灾难是不陌生的，这让人几乎不可避免地会想到战争。



A.B.：对，相似，非常相似。理智的系统带来公正，而黑市打破秩序。目前我们也能看到不自觉的民众，比如不愿意放弃去迪斯科的人；不愿意关门的滑雪场等，这样的情况在民众中体现出来，因为不是所有人都会从一开始就看得到事情的严重性，这也正常。



swissinfo.ch：为了杜绝这种情况的出现，需要发布禁令、制定条款或者进行信息宣传和加强说服教育？



A.B.：目前联邦就在做说服教育的工作，但是很有可能有一天联邦会失去耐心，比如说内务部长阿兰·贝尔赛(Alain Berset)已经向滑雪场提示关于惩处的可能性，这能起到一定作用。



swissinfo.ch：您认为瑞士的社会团结一致吗？



A.B.：瑞士基本上是一个团结一致的社会，这点我毫不怀疑。



swissinfo.ch：怎么样将缺乏远见的民众动员起来，共同对抗疫情？



A.B.：针对不同的群体需要不同的做法，年轻人不能再去俱乐部，而老年人也要克制，他们不能再去和人接触。新冠病毒看起来似乎对年轻人危险性不大，但实际上他们也受到威胁，甚至威胁更大。



swissinfo.ch：死亡是老年人要面对的问题，那么为什么不让染病的老人任其自然地死去呢？



A.B.：我相信这样的理念：每个人都是一给独立的个体，就算在正常的日子里，我们也不能简单粗暴地问，救治哪位病人的代价更大。这在情感和直觉上是不允许的。



swissinfo.ch：那么在特殊时期呢？



A.B.：目前瑞士还没有到这种地步，要决定救谁不救谁。在意大利谁能进重症病房已经出现了瓶颈。瑞士还不至于，我们的资源尚够。



swissinfo.ch：现在应该怎么衡量经济损失与健康损失的大小？换句话说，就是如果国民经济瘫痪了，拯救的那些生命值得吗？这里有一个伦理的标准吗？



A.B.：我的回答一定不会令您满意：我觉得，我们的政府认为值得，现在我们预计疫情可能会持续2-3个月，我们的体系是完全能够应付得了的。



swissinfo.ch：许多企业主已经觉得到了生存边缘，对于他们来说也是生死关头。



A.B.：对于资金周转问题联邦已经拿出了方案，钱是有的。这是在比较乐观地估计形势，认为可以度过难关的前提下的措施，这个预测中将贫穷排斥在外了。但是如果疫情持续两年而不是两个月，情况可能就严峻了。但是即使是那样，瑞士也不缺钱。唯一要解决的是，政府要想采取必要措施，必须能够拥有决定权。





(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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