要说瑞士人是一个狩猎的民族，多少有些夸大其词，但是瑞士人对于射击运动的热爱却是流淌在血液中的，不仅乡村人爱打枪，城市居民也乐此不疲。在即将针对严化武器法进行全民投票前夕，瑞士资讯swissinfo.ch走访了日内瓦的两个射击俱乐部。

2019年5月19日，瑞士全民针对修改武器法进行全民投票，这意味着瑞士引进欧洲武器法。根据都柏林协议中的安全规定，欧洲收紧了针对半自动武器的管理。而由瑞士国会起草的瑞士武器法草案，遭到瑞士射击爱好组织的反对，并发起了全民公投。 信息框结尾

踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。这个瑞士最大射击场设在一座超级现代建筑的地下，最先映入眼帘的是一个健身房和自行车行，而“瑞士枪支中心”(Swiss Gun Center)这几个字在这里显得不那么起眼。



几乎尚未进门，枪支中心的基本章程就醒目地出现在眼前，简单概括如下：安全第一！没有身份证不得入内，场内各个角落都安装了摄像头，每道通往射击室的门都为铠装门，需要密码卡开启，然后自动关闭。

Michel Bonhomme日内瓦瑞士枪支中心(Swiss Gun Center)负责人。 (Thomas Kern/swissinfo.ch)

“我们不需要警察管制，而是要尽量避免出事，确保安全。与枪打交道可不是闹着玩的，”射击场负责人Michel Bonhomme告诉我们。



某种程度上的5星级温泉



来此射击的人，必须是俱乐部成员。要想成为成员，必须先阅读法律文件，熟识条例，并签字遵从。还要接受一个半小时的培训，证明自己有独立射击的能力。



“如果不会射击，那么必须先上一个培训课，” Bonhomme说，因为没有足够的射击经验，有可能会伤害到自身安全。

Reportage from Swiss Gun Center in Geneva

地下射击场，除了可以单独或与别人一起射击之外，还提供各种课程。比如为对射击感兴趣者开设的所谓“启发”课程；此外还有一个空手道班和一个带教练的健身房。

在瑞士奥林匹克Swiss Olympic总结分类的瑞士运动联盟统计数据中，瑞士射击联盟的数量最多(2016年数据)，有2943个之多，从人数上，射击俱乐部占第五位，拥有成员131'325人。 信息框结尾

这里也可以进行枪支的销售、出租、重装和保养。一个陈列武器的房间和一个销售枪支饰品的小商店也在射击场能够找到。



除此之外，枪支中心还出租存放武器的保险柜，保险柜带有密码锁，这样枪主便不必带着钥匙走来走去，来这里射击的人几乎70%-80%都租用了枪柜。



瑞士枪支中心于2019年1月8日开门服务，在此之前用了10年的时间筹划。射击场绝对隔音、采用最新材料和技术装备，四壁、地面和天花板全部具有防弹功能。



说到花费，这位射击场老板只用“几百万”笼统带过，他相当胸有成竹地确信，这笔投资一定物有所值。因为瑞士人非常热爱射击，“需求很大，但像这样的基础建设配置却如凤毛麟角。”



城市居民和女性构造未来



说起需求最大的地方，Bonhomme提到人口密集的居住区，他说：“今天人们希望能就近练习射击，来我们这里射击的人，都是希望利用休息或下班后来放松一下，与那些去健身房或者从事其他体育运动的人没什么两样。”

瑞士枪支中心就在日内瓦国际组织聚集区，距离车站只有5分钟的路，吸引了各年龄层、各行业的顾客群。从保安人员、专业射击运动员到普通射击爱好者。



“我们刚刚起步，但我们的成员队伍在逐渐扩大，每个月都会增加百十来人。”Bonhomme感觉到，尤其是女性成员增长迅速，她们喜欢口口相传。“现在40%都是女性成员。”

André Maury，火枪俱乐部主席。

(swissinfo.ch)

现代女性很流行玩射击，起源于中世纪瑞士最古老的射击协会-火枪和定位练习俱乐部(Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation)主席André Maury也说：“女射手不仅在增加，她们的命中率也高。”



超过500年的历史



从瑞士枪支中心出来在火枪和定位练习俱乐部总部“火枪酒店”，我们见到了Maury先生，这里从1900年开始敞开大门，直至1895年射击场也在这里，后来在日内瓦边缘地段开了一个新射击场。



这两家射击俱乐部的座右铭相同，都是要让瑞士人喜爱射击的传统保持下去，并让每位公民都拥有持枪的自由。但是它们却也各具特色。



火枪俱乐部，主要特色是回顾过去，这个射击俱乐部的存在可以追溯到1474年，直至今天，这里依然保持着热络的情感氛围，人们来这里不光是为打枪，还是为了交朋友，Maury说。



火枪酒店不仅是俱乐部总部，也是基金会理事开会和集会的地方，这里也是朋友聚会和带着家人休闲的地方。

今天在这座大楼的外面是车水马龙的街道，而进到里面，那些古画、武器收藏品和奖杯就会带人回到过去老射击俱乐部的时光。

(notreHistoire.ch)

精神而不是金钱



报名费是一次性的，只要交300瑞郎就可以成为成员，但是这只是一笔象征性的费用，不包括申请流程过程中的其他费用。



申请人还要提交一份书面申请报告并签署一份义务书，还要参加一个短枪和长枪的安全测试，以证明自己有能力独立射击。此外还需要两名射击俱乐部的高级成员作为担保人。



目前该射击俱乐部共有2500名成员，其中750名拥有射击证书，拥有射击证书的人有资格参加射击比赛。



近些年其他一些小射击俱乐部出现成员减少的趋势，而火枪俱乐部的成员却在增多。“我们每年会增加50-60名新成员。”



在这个传统射击俱乐部中，也有约60位15-21岁的年轻成员，这些年轻成员虽然不需要担保人，但是选拔标准却很严格。“每年我们都会拒绝约250名青年射手的申请，”该俱乐部主席说：“而且，不遵守俱乐部规章制度的年轻人，也会被开除。”



为了适应越来越壮大的射击爱好者队伍，火枪俱乐部扩大了射击场。“否则的话，我们的场地将濒临饱和。”



两个射击俱乐部的负责人都坚信瑞士人对于射击运动的热爱从未像今天这样浓烈。无论瑞士枪支中心还是火枪俱乐部，都坚决反对修改武器法，正是在他们的共同努力下，2019年5月19日全民才会针对反对修改武器法进行全民投票。







(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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