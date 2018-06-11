毒品在瑞士
成瘾组织警示：瑞士可卡因纯度有提升之势
根据非政府组织“瑞士瘾者”(Addiction Switzerland)统计，瑞士流散街头可卡因的纯度正日渐提升。
据“瑞士瘾者”组织在上周四(6月7日)召开的新闻发布会上介绍(多语)外部链接，瑞士法医协会(Swiss Society of Legal Medicine)发布的数据(德)外部链接及“安全派对”网站(saferparty.ch)实施的一系列毒品分析项目(德)外部链接显示，瑞士瘾君子吸食的可卡因纯度显著增高。
“瑞士瘾者”组织回顾发现，参与了近期欧洲废水监控检测可卡因含量研究(英)外部链接的多个瑞士城市，城市下水道污水中可卡因浓度均位居欧洲前列。就欧洲可卡因消费量排名前十榜单而言，瑞士竟占据了半壁江山，上榜城市分别为苏黎世、圣加仑、日内瓦、巴塞尔和伯尔尼。
而就在最近几周，法语区城市洛桑因多达200名西非人光天化日之下在街头巷尾进行毒品交易暴露在聚光灯下，一夜之间成为媒体热议的焦点。
欧洲毒品与药物滥用监测中心(European Monitoring Centre for Drugs and Drug ...
“瑞士瘾者”组织此次发布的声明，恰逢欧盟一份新的报告出炉。该报告提出警示：欧洲各城市街头流散及交易的可卡因纯度，业已达到十年来最高值；不仅如此，因吸食可卡因而寻求治疗的人数也呈现出增涨之势。
欧洲毒品与药物滥用监测中心(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction，英)外部链接自2010年至2016年间的检测也如出一辙：虽然这一时段内可卡因的交易价格保持稳定，但总体来看，纯度有所提升。
而随着纯度变高，因吸服可卡因而首次前往专科治疗中心接受诊治的人在人数上有显著增长。仅2016年，就有3.03万名“瘾君子”因毒品问题首次求助于医疗机构接受治疗，与2014年相比增长了近三成。
SDA-ATS/sb
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