飓风在日内瓦湖上“兴风作浪”。 (Keystone / Laurent Gillieron)

飓风“萨宾娜”(Sabine)周日(2月9日)夜间进入瑞士“兴风作浪”：据2月10日上午统计，苏黎世机场已有53架飞机取消着陆，49架飞机不能起飞；全国多所中小学停课；西部和伯尔尼地区铁路运输受到影响。



风速纪录

2月10日凌晨5点，在森蒂斯(Säntis)和沙塞拉尔(Chasseral)两座山峰，“萨宾娜”分别以147和144 公里/小时的速度掠过。另外，2月9日夜间，巴塞尔乡村半州Rünenberg的飓风速度更是达到每小时148公里-为当晚最高值。

飓风强度据估会出现两个峰值。“2月10日上午10点之前，平原地区风速在每小时90-130公里之间。2月11日下午还将出现第二个小峰值。请大家避免进入森林，当心工地脚手架，收好室外零散物体。”瑞士德语电视台天气预报揭幕周一早上发送推特信息提示。



交通受阻，学校停课

由于飓风吹倒的树木倒在铁轨上，瑞士多条铁路线路(Glovelier至La Chaux-de-Fonds、Court至Moutier、Le Noirment至Tavannes、Saignelégier至Le Noirmont、Ringlikon至Uetliberg、Weissbad至Wasserauen以及Thusi至Tiefencastel等)被迫中断运营。此外，部分公路也因飓风造成的损失而关闭。

苏黎世机场的运营也受到“萨宾娜”的严重干扰。仅周一清晨已取消了53架次航班的起飞和49架次的降落，欧洲航线受到的影响尤其最大。机场发言人表示，尽管很多航班取消，但仍有少量起飞。

在巴塞尔乡村半州，家长紧急小组行动起来，以确保孩子上学路上的安全。在圣加仑、施维茨和苏黎世州的某些市镇，学校停课。



Keystone-SDA/sb

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