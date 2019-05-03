此内容发布于2019年5月3日 下午3:22

1960年夏天，泰国国王一家在洛桑散步。还是孩子的拉玛十世头上戴的是瑞士当地学校的制服帽。 (Archive Yves Debraine)

本周末，泰国拉玛十世在即位两年半后，将举行国王加冕仪式。知道吗，如今的泰国国王玛哈·哇集拉隆功·博丁达德巴亚瓦兰恭童年时曾和父母及姐妹在瑞士莱蒙湖畔的Puidoux-Chexbres小镇生活了两年。时空返回1960-1961年。

1960年夏，在洛桑Ouchy城堡前。诗丽吉王后手牵着8岁的小儿子走在前面。小王子系着领带，头上戴着洛桑中学的制服帽。感觉被摄影师打扰了，他眼视前方，目不转睛。2019年5月4日，他头上戴的不再是制服帽，而是锥形王冠：66岁的玛哈·哇集拉隆功·博丁达德巴亚瓦兰恭成为拉玛十世，即1782年建立的扎克里王朝之第10任国王。

5月2-6日，曼谷将迎来15万从全国各地特地赶来庆祝这一盛事的泰国群众。皇家将提供食物和饮用水以招待民众。上一次泰国国王的加冕礼已是69年前的事了。

泰国新王在加冕礼前3天宣布将与其护卫队司令官苏提达结婚，这是他的第四任妻子。 (Bureau of the Royal Household / The Associated Press / Keystone)

泰国王室和瑞士千丝万缕的关联

1946年，哇集拉隆功的父亲普密蓬和伯父阿南塔少年时都曾就读瑞士法语区新式学校(l’Ecole Nouvelle de la Suisse romande)，后入洛桑大学深造。

1946年，阿南塔在曼谷王宫自己的卧室中遇刺(或自杀)身亡。死因神秘，至今未解。1950年5月5日，23岁的普密蓬举行加冕礼，成为拉玛九世。

加冕礼一结束，普密蓬国王就返回瑞士，他的爱妻诗丽吉王后还定居在瑞士，并于1951年4月5日在洛桑诞下乌汶叻公主。

泰国王室当年在Pully的住所-Vadhana别墅-如今已不复存在。年轻国王夫妇于1951年11月搬离瑞士。

到了1960年，普密蓬举家重返瑞士。他们租下莱蒙湖边Puidoux-Chexbres的一片葡萄园，一家6口住在那里的Flonzaley别墅。

直到在瑞士过完圣诞节，国王一家才于1961年1月返泰。他们的行李箱里“装满了对莱蒙湖畔这段时光的留念” 。

瑞士资讯swissinfo.ch

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