此内容发布于2018年11月22日 上午8:51 最后更新 - 2018年11月22日 -08:51

瑞士奶爸--煮菜洗衣、把屎把尿都難不倒他。

(© KEYSTONE / GAETAN BALLY)

​​​​​​​說到「奶爸」，你是不是想起曾經看過的某部喜劇電影或影集，被大男人把屎把尿的橋段逗得哈哈大笑。這些搞笑片段到底是戲劇效果，還是真實人生。我要帶你看看，瑞士奶爸到底怎麼當？

在瑞士，我們偶爾可以看見大男人推著嬰兒車在公園裡散步，而且遇見的次數越來越頻繁。事實上，瑞士全職、兼職奶爸的數量確實呈現增長的趨勢。依據數據外部链接，2000年全職奶爸的比例為1%，2016年翻倍成2.2%，兼職奶爸數量則從3.5%成長至7.4%。而且，一樣講德語，瑞士男人比德國和奧地利男性更願意付出時間陪伴孩子。

瑞士人F跟他的家人住在蘇黎世市，現職是家庭煮夫兼超級奶爸。接手這份工作之前，他曾擔任市場行銷經理多年。透過F的經驗，我們能深入探究奶爸的生活日常和心路歷程。

瑞士資訊swissinfo.ch：你在家照顧兩個女孩。她們現在多大了？



F: 大女兒A四歲半，小女兒Z兩歲半。

瑞士資訊：你當全職煮夫、奶爸多久了？當初你怎麽決定在家裡照顧小孩？你的父母、岳父和岳母如何看待這件事？



F: 我在家工作已經三年多了。我太太是一位成功的經理人，收入比我高。當我大女兒年滿兩歲的時候，我興起想多花時間陪她成長的念頭，因此向妻子提議讓我在家照顧小孩。我父母覺得我的決定非常好，岳父、岳母也舉雙手贊成。



瑞士資訊：你每日的行程是什麽樣子的？



F: 每天早上6點，我的小女兒起床後，我便跟著起床，為她泡熱牛奶，也幫我上幼稚園的大女兒換上外出服。接著，我開始準備奶油麵包塗果醬和水果，做爲早餐。早餐結束後，大女兒會自己走路去幼稚園上學。上午時間，我習慣帶小女兒去遊戲場玩耍，也順便去超市購買生活用品。



中午大女兒從幼稚園回來後，我們三人會一起享用午餐。我準備的午餐通常是米飯、馬鈴薯或義大利麵搭配蔬菜和少許的肉類。吃過飯後，小女兒通常會睡上一小時，大女兒則待在家裡玩遊戲和看書。等到小女兒醒來後，我們三個人便會一起出門去遊戲場。我習慣隨身攜帶水果和蘇打纖維餅乾，當作孩子的點心。在那裡，我常常跟朋友見面聊天。



在傍晚6、7點，我太太下班回到家後，我們一家四口在餐桌上一起用簡單的晚餐，例如：麵包佐乳酪、火腿或雞蛋。晚餐後，我的太太會把握一天當中難得的家庭時間陪伴孩子。他們會一起玩遊戲，像我大女兒就很喜歡玩「記憶」桌遊。最後，晚上9 點我幫孩子刷牙、洗澡，最晚10點她們便會上床睡覺。



瑞士資訊：你和你太太如何分配家事？



F: 身為家庭煮夫，我幾乎包辦所有的家事，例如：煮飯、洗衣服和洗碗盤。然而，我不需要打掃房子，因為我們雇請清潔人員每週來家裡打掃一次。基本上，我太太不需要做家事，她尤其排斥洗衣服。



瑞士資訊：你花多少時間熟悉這份工作？你的樂趣在哪？這份工作又難在哪？



F: 因為我習慣做家事，所以這部分沒有問題。我覺得陪伴孩子是件很美好的事。我從生活的點點滴滴教導她們小道理，看著她們慢慢長大、懂事，也獲得她們的回饋，因此我很享受我們之間的互動。



雖然為孩子換尿布、洗澡是新的挑戰，但是只要去做，便能很快地養成習慣，一切變成很簡單。孩子小的時候，不是吃就是睡，還很容易應付。隨著年紀的增長，孩子的活動變得越來越多，我便得花費越來越多的精力全力配合。對我而言，這份工作難在內容一成不變，像例行公事一般枯燥乏味。所以，我需要不時去外頭透透氣，除了跟其他人聊小孩經以外，也討論國家大事、社會議題等成人話題，讓大腦接受不同的刺激。



瑞士資訊：你在遊戲場是不是特別醒目？



F: 我還記得，當我開始天天帶孩子，頻頻去遊戲場時，許多媽媽睜大眼睛、難以置信地打量我。畢竟，全職奶爸在瑞士還是少數。



依據我的觀察，週一或週五時，遊戲場上帶孩子的爸爸總是比媽媽多，因為他們在成為父親之後，將100%的全職工作轉成80%的工作比例，而且固定挪出週一或週五，跟妻子交換角色帶孩子。週二、週三、週四時，遊戲場上的媽媽數量遠比爸爸多。然而一到週末，不用上班的爸爸們又出門帶小孩了。



我發現，越來越多的男性親自照顧孩子。然而，在這個遊戲場上，我尚未認識跟我一樣當全職奶爸的男性。



瑞士資訊：孩子跟你還是你太太比較親？

F: 孩子們跟我比較親 (他拿出手機，秀出他為女兒拍攝的影片。影片播放時，手機喇叭不斷傳出女娃大喊 Papi、Papi的聲音…)



瑞士資訊：你太太會吃醋嗎？如果會，你們如何處理這種情形？



F: 有時候確實會吃醋，比方說，我的大女兒總要我帶她睡覺，因為這樣子她才能安心入睡，我太太便看不慣這種情形。但是，她也無能為力改變這個狀況。畢竟是我在家帶小孩，孩子跟我比較親是正常不過的事。我太太必須能理解這個情形，也要對孩子有耐心。



瑞士資訊：你覺得女性比男性更能勝任帶孩子的工作嗎？



F: 我認為只要對育兒這份工作具有責任感，不論女性或男性都能勝任這份工作。就我觀察，通常媽媽比爸爸還要嚴厲。在教養孩子的態度上，我的確比我太太還要放任孩子，也可能出自這個原因，我的孩子不是總是那麼聽話。然而，每個孩子都是相異的個體，我看過有些放任型的父母擁有聽話的孩子，某些嚴厲型的家長卻教養出不聽話的小孩。



瑞士資訊：你的大女兒現在每週兩個上午上幼稚園，午餐後去日托保姆(Tagesmutter)那裡。你放心嗎？



F: 這些日托保姆全是由公家管理的，而且他們通常擁有豐富的育兒經驗。此外，照顧我大女兒的保姆是我的鄰居，所以我很信任她。另外，保姆一般不只照顧一個孩子，像我女兒的幼稚園同學也剛好由她照顧，所以我的大女兒在那裡有伴，也可以從中學習如何與人交際。



瑞士資訊：如果時間倒轉，可以重新選擇，你還會決定做這份工作嗎？



F: 會，如果時間重來，我還是會決定做這份工作。



瑞士資訊：聽說你找到了兼職工作？



F: 前陣子我通過面試，獲得一份40%工時的工作，讓我可以一邊照顧孩子，一邊工作。這份業務工作剛好跟銷售嬰兒、兒童用品有關。原來，我帶孩子的經驗可以為我的履歷加分。



後語



你的生活圈裡也有奶爸嗎？在這個男女平權的時代裡，他們依然是少數，仍舊顯得與眾不同。其實，照顧孩子不只是媽媽的事，也是爸爸的事，而且男性也可以做得跟女性一樣好。我們應當為積極參與育兒工作的爸爸們鼓掌加油!

作者：緹琪 Facebook外部链接

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