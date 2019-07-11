患者一般通过服用医生开具的致命剂量的巴比妥类药物来自杀。

(Keystone / Alessandro Della Bella)

瑞士西北部巴塞尔乡村半州一位医生因帮助一名精神疾病女患者自杀而被起诉犯了谋杀罪，近日法庭宣判该罪名不成立。

7月9日地区法庭对她做出15个月监禁缓期执行及2万瑞郎(约合13.75万元人民币)罚款的裁决。法庭还认定，企图自杀的60岁女患者没有自主决定能力，而医生的行为则是出于理想主义。

这名61岁的女医生是辅助自杀组织“永恒精神(Eternal Spirit)”的会长，她未能像“解脱(Exit)”等类似组织那样事先征求独立专家的意见。

控方的依据是一份精神病报告，报告确认这名60岁患者患有严重的抑郁症。该妇女很可能知道自己患有精神疾病，但却不愿承认。这一事实造成的结果，可能是有“倾向性”的死亡意愿。控方要求对医生判处5年监禁(谋杀案最低量刑)及1万瑞郎罚款。

瑞士法律容许辅助自杀，条件是应由患者自己终结生命，而辅助者在患者的死亡中并无任何利益关系。自1940年起辅助自杀在瑞士即为合法。患者一般通过服用医生开具的致命剂量的巴比妥类药物来自杀。无论是服用毒物，还是通过静脉注射或胃管等方式输入毒物，都必须由企图安乐死的人自己实施。

瑞士联邦法庭2006年的一项判决规定，所有具有正确判断力的人-无论他们是否患有精神疾病-都有权决定自己死亡的方式。但是，他们必须对安乐死所代表的意义保有判断的能力。



Kesytone-SDA/ac

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