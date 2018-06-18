此内容发布于2018年6月18日 上午9:30 最后更新 - 2018年6月18日 -09:30

格拉鲁斯一所学校课堂上的英语老师。经合组织表示，教师这一职业，对于瑞士成绩居于上游的在校青少年学生来说，仍然是个极具吸引力的选择。 (Keystone)

经合组织(OECD)日前发布的报告显示，满腹经纶、教书育人的夫子教员职业，对于瑞士那些天资聪颖、成绩优异的年轻人面临职业选择时，仍然是个极具吸引力的选择。



上周一(6月11日)发布的《卓有成效的师资政策：洞察国际学生评估项目报告》(Effective Teacher Policies: Insights from PISA report，英)外部链接提及，综观瑞士，当所有15岁在校青少年被问及“你期望自己30岁时从事何种职业”时，6%的学子给出了相同的答案-“教师”。



而这一职业在瑞士在校生中的首选率领先于经合组织成员国4.2%的平均值，同时也超过了所有成员国教师人数占劳动力总数的比例(经合组织教师比率平均水平为2.4%)。



不仅如此，瑞士青少年在职业规划中以从教为优先选择项的人数比例，也远高于芬兰(4.6%)、新加坡(4.4%)等其他同样在国际学生评估项目(PISA)中名列前茅、表现不俗的国家。



尽管如此，和其他经合组织成员国如出一辙的是，瑞士的女孩(9%)选择以教书未来首选职业发展方向在比例上也高于男孩(3%)。



拔尖的学生



而在瑞士，希望将来以教师为业的学生，从目前的在校表现来看均为成绩优异、名列前茅的孩子。“……或许这恰恰折射出瑞士教师行业薪水相对较高、为人师表在社会上颇受尊重的现实，这些都为这一行业的发展前景增添了吸引力，”经合组织分析师Francesco Avvisati在给瑞士资讯swissinfo.ch的回复邮件中点评道。



据报道，2017年瑞士中学老师每年的人均起薪为6.7483万瑞郎(折合人民币约为43.72万元)。不过近年来，教师所承担的繁重工作量与压力让外界深表担忧。



经合组织发布的报告还细致分析了各国采取哪些举措，以确保高质量教学最终能让所有学生受益。



教学与国际学生评估项目调研结果



“这份最新出炉的报告显示，对于表现优异的国家而言，瑞士在国际学生评估项目中所收获的赞誉与成功，应归功于精心规划搭建的教师队伍储备、选拔以及职业发展体系。虽然在国际学生评估项目中表现出类拔萃的几个国家之间存在差异，不过它们也有一个共性，那便是：把终身学习和职业咨询纳入教师工作职责说明，”Avvisati介绍道。



在其2015年发布的关于世界各国教育体制报告中，经合组织发现，瑞士是“青少年未来获得个人成功的概率最大程度上取决于包括父母教育程度、父母职业和家庭财富在内的社会经济地位”的国家之一。



在Avvisati看来，学生的在校成绩，或多或少也与国家的师资政策相关。



“在瑞士，成绩处于劣势的学生相对集中的学校，似乎并没有因为拨配教学质量更高的教师而最终受益。在近乎半数(44%)处于最劣势的学校里，据校长反映，本校总体教学能力，在某种程度上受限于师资力量的匮乏，使得本校在教育英才方面难以尽展宏图。而反观总体成绩处于上游的瑞士学校，仅有3%反映自己存在师资缺乏问题。”



“把更多的资源配置在最具挑战性的学校，或将有助于确保所有孩子都能够获得公平的机会-而不管他们各自拥有怎样的社会背景。”



swissinfo.ch

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