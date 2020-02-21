(swissinfo.ch)

1970年2月21日，瑞士航空公司(Swissair)自苏黎世启程飞往特拉维夫的330号航班，在起飞后不久便爆炸解体，最终于阿尔高州的维伦林根坠毁，机上38名乘客及9名机组人员全部遇难，无一生还。时至今日，尚无一人为这桩因炸弹引爆所导致的瑞士民航史上最严重的恐袭事件出庭受审。

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“330号航班正在坠落！”班机副驾驶阿曼特·艾蒂安(Armand Etienne)用英语向控制塔紧急呼叫道。“永别了，各位！”他喊道。“永别了，各位”-当他说出这句就此诀别的遗言时，时针正指向当天下午1时34分。



就在飞机坠毁大约15分钟之前，一个被藏匿在位于这架型号为康维尔990 Coronado喷气式客机后部货舱部位的气压炸弹，在飞行途中突然爆炸。机组人员立即试图返航，打算在苏黎世实施紧急迫降，然而驾驶舱内浓烟弥漫，驾驶员一时间难以看清舱内的仪表。飞机随即偏离航向，向西驶去，在电力耗竭后坠毁于毗邻瑞德边境维伦林根(Würenlingen)的树林里。



彼时，当地的一名政界人士阿瑟·施耐德(Arthur Schneider)在事发后半小时便立即赶到了现场。“我看到一只手就那么横在树林里的地面上。那幅景象从此以后就定格在我的脑海里，挥之不去，”他在2016年接受瑞士德语电视台SRF采访时追忆道。



其他目击者报告说亲眼见证了一团“巨大的火球”，其中一名目击者甚至依据自己的判断提出了隐忧：飞机是否坠落到了附近的核电站所在区域呢？所幸最终发现飞机空难残骸的地方，距核电站只有几百米远。



就在本周五(2月21日)瑞航330号航班空难50周年纪念日之际，在当年的见证者阿瑟·施耐德以及那趟航班的机长-卡尔·伯灵格之子鲁迪·伯灵格(Ruedi Berlinger)的组织下，坠机遗址纪念馆举办了一场纪念活动。



两位组织者均表示，目前最重要的，并非一味追溯沉湎于往日的悲剧、将那场惨绝人寰的空难永远镌刻在记忆里，还要追根溯源，澄清当年空难的真相。

秘密协议？



据瑞士新闻通讯社报道，从巴勒斯坦解放组织(PLO，简称“巴解组织”)分裂出来的一支派别声称对此次空难事件负责，然而，其他媒体却表示，该分裂组织已否认参与策划这桩炸弹恐袭。



在空难发生数日之后，主要嫌疑人被锁定为一名约旦国民，据称此人在这趟航班的始发地-德国慕尼黑布署并往货舱内放置了气压炸弹，依据策划方案，其目标本应是炸毁一架目的地为以色列的以色列航空公司的班机，然而阴差阳错之下，这个炸弹最后却因疏忽被误装在瑞航的客机上。而15名搭乘班机飞往特拉维夫的以色列公民，最终不幸罹难。



尽管签发了逮捕令，那名涉嫌参与此次恐袭的约旦籍主谋及其他嫌疑人，却从未被送上法庭。1970年，承担侦讯调查任务的瑞士调查法官罗伯特·阿克雷特(Robert Akeret)亲自向瑞士联邦总检察长汉斯·沃尔德(Hans Walder)提交了其撰写的长达165页的调查报告。根据报告所述，此次瑞航客机爆炸解体空难的肇事者，是巴解组织的两名成员。

然而，阿克雷特表示，瑞士政府自此却对该案保持沉默，缄口不提。“究竟是什么原因使得罪犯从未出庭受审？对我来说，这始终是个谜，”他回应道。



围绕这起空难的初步调查，于1985年草草了事；因悬而未决，10年后由瑞士联邦检察院重启调查程序，并最终于2000年再度搁置。



尽管如此，瑞士纸媒《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung)的记者马塞尔·吉尔(Marcel Gyr)在出版的《瑞士的恐怖主义年代》(Schweizer Terrorjahre)一书中声称，瑞士前外交部长皮埃尔·格拉伯(Pierre Graber)与巴解组织签署了一份秘密协议。依据协议规定，瑞士在国际舞台上为巴解组织提供外交支持，承诺与当时被国际社会普遍视为恐怖组织的巴解组织重修盟好，而作为交换，巴解组织应确保瑞士在全世界范围内免受巴解组织的袭击。书中的这些关于前外交部长刻意掩盖“秘密协议”的说法和猜疑，最终并未得到证实。与此同时，联邦议会监察委员会发现，针对瑞士秘密协议的莫须有的指控，因缺乏切实证据而并不成立。



就在两年后，随着美国联邦调查局多份内部文件被泄露给媒体，其中提及两名涉嫌参与瑞航330号航班空难事件的前西德人，瑞士的一位普通公民呼吁对尘封已久的悬案重新展开调查。然而，瑞士联邦总检察长于2018年8月9日宣布，鉴于作为新证据的美国联邦调查局文件还不够充分有力，且那起空难调查案件已过上诉期，无法再重新审理，因此，该案就此便不了了之。

瑞士与巴勒斯坦 瑞士的秘密外交与巴解组织毫无瓜葛 为了避免更多的恐怖袭击，就与恐怖组织握手言和、缔结妥协性协议？由瑞士联邦委员会成立的工作小组日前宣布，他们并未发现瑞士与巴勒斯坦解放组织(POL)签署秘密协议的确凿证据。 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 德语 (de) Schweizer Schattendiplomatie hatte kein Abkommen mit PLO

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