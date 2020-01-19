一位Spitex(上门护士机构)的团队负责人，每月纯收入5600瑞郎，工作70%，有时临时代班，挣小时工外快，夜班另加加班费。她的一周消费日记：



(swissinfo.ch)





周日 引言结束

陪同女友(同性伴侣)应邀，前一天晚上才知道是在100公里以外，我们决定开车前往，临时决定顺便去看一位恰巧居住在饭局附近的另一位女友。

我这段时间吃素，因此点了素食主餐，但未吃甜点。回来的路上加油；家里冰箱还是满的，晚餐有足够的蔬菜、沙拉和面包。

花销：汽油费58瑞郎(女友出25瑞郎)，饭店中的午餐44瑞郎。

周一 引言结束

这是我度假后的第一个工作日，我骑电动自行车上班，因为马上要换新工作，以后上班就远了，所以我很享受骑车上班的日子，我的自行车其实早该做维护了，但因为我马上就用不上了，所以不想再往里搭钱了。

今天我上半天班，所以中午在家吃饭。

下午我去骑马，马厩距离我住的地方7公里，我开车过去。

晚上我还得回去工作，因为作为一名团队负责人，我每年要对手下工作人员做出工作评估，所以我有时要陪同他们工作。我开车去办公室，然后从18:00-22:00与员工一起去她工作的地方。上班前我在家吃个沙拉再带个三明治休息的时候吃，车可以免费停在办公室楼下。

花销：无。

周二 引言结束

今天同样半天在办公室，早上在家吃早饭。

中午去了趟办公室附近的绿色食品店，午饭在家吃。

下午我又去骑马，今天我的骑马教练来给我上一个小时课。每个课时60瑞郎，我一般看我的时间和财务状况，每月上4小时课。

然后回家很快洗了个澡，吃了沙拉和米饭，又赶去上班，今天也是18:00开始陪同员工，今天结束得比较晚，我23:00到家。

花销：绿色食品店花费27.95瑞郎。

周三 引言结束

今天我只上午工作，这份工作我可以自由分配时间，比如晚上陪同手下工作。

下班之后，我骑车去了火车站，因为明后天我要上课，所以我提前买好了这两天的火车票加公共汽车车票。我有半价卡，所以可以买优惠票。



下午我还是去骑马，之后回家为我和女友做晚饭。

花销：两天的车票33.60瑞郎。

周四 引言结束

今天是二个月暑假之后第一天上课，早上9:15上课，我8:00上车就来得及，因此我很开心不用早起。

尽管我带了很多吃的，但是暑假过后，胃口似乎大增，所以中午的时候，我就已经把我预备的水果、面包、坚果等全部吃光，所以中午又去素食店买了个全素土耳其烤肉包。

18:30我回到家，煮土豆，这些土豆是上周在附近农民那里买来的。

晚上我原本是想去骑马的，但是我那辆老车忽然罢工，所以我只好待在家里，这令我感到有些沮丧。我之所以每天去骑马，是因为它目前新陈代谢不太正常，所以为了不让它生病，必须加强锻炼。当然我也喜欢骑马，这是我的一大爱好。

花销：午餐7.80瑞郎。

周五 引言结束

今天又是上课日，我睡得不好，因为我一直在想车的事。我必须买辆新车，因为我的新工作需要开车上班，我不想依赖公交来往于病患与办公室之间。



所以我起得很晚，我女朋友今天休息，很贴心地帮我准备好要带的食物，今天我带的很多。

幸亏我的女朋友帮我把车开到车行，其实问题根本不严重，只用了一杯咖啡的钱，就解决了车的电力问题。

晚上我开着修好的车去骑了马。

花销： 无。

周六 引言结束

今天我女朋友去山里漫步，她准备从家里开始走，我之后坐车去等她，然后一起走一段。在她出发后，我先打扫了房间，然后坐车去追她。我们一起走了10公里。然后坐火车回家，在家附近超市买了菜。

回家我换了衣服就去骑马了，晚饭前赶回来，我们一起吃了晚饭，然后一起翘着腿看电视。

花销：火车汽车票11瑞郎，超市24.15瑞郎。



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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