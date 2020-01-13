在苏黎世市中心街道上停靠的SUV。 (© Keystone / Gaetan Bally)

瑞士公民购进的每两辆新车中就有一辆4x4的SUV，这样的大体量运动型多用途车要比普通汽车二氧化碳的排放量大得多。

SUV在瑞士被调侃为马路坦克或庞然大物，几年前还被瑞士人嗤之以鼻，而现在它却成为人们的马路新宠，越来越多地出现在瑞士公路上，与想象中不同，它们并不是行进在坎坷的盘山公路上，而更多地是奔驰在平坦的城市街道上。

在一栏瑞士电视台市场调查节目《Kassensturz》的民意测试中，瑞士人这样回答他们喜欢SUV的原因：开起来舒适、为家庭提供足够空间、四轮驱动适于山路。然而国民对SUV的情有独钟却令瑞士人在新车二氧化碳排放量的国际对比中处于下风。



挪威、葡萄牙、荷兰的新车二氧化碳排放世界最低，而瑞士人却以每公里137克二氧化碳排放量位于排行榜最后一名。

瑞士汽车协会主席Andreas Burgener针对瑞士的排名最后做出的解释是，与瑞士地貌及气候条件不无关联，另外瑞士人的雄厚购买力也起了一定作用：“瑞士人喜欢购买配置好的车辆，而配置好重量就大，重量大就意味着消耗大，”他说。



此外汽车行业也难逃其咎，电视上SUV充满诱惑的广告词也起了推波助澜的作用。为了不与环保目标拉开渐行渐远的距离，汽车行业将希望寄托于新科技与革新。这位汽车协会主席提出：“消费者也需要改变观念，因为起决定作用的还是顾客的需求。”

近些年瑞士新车二氧化碳排放量有增无减，联邦能源局BFE提出了最新更严格的目标，要想在2020年实现目标的95%，“瑞士人就不能在购置新车时再考虑SUV，而是应该选择轻型电动汽车”。



srf/swissinfo.ch/xy

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