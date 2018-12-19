北欧国家在全球排名第一，冰岛连续第十年排名第一。

(Keystone)

在世界经济论坛的《2018年全球性别差距报告》中，瑞士已经跃升一位，排在全球第20位。但是，在领导层性别平衡等一些领域里，瑞士仍然存在重大改进空间。

12月18日，发布的性别差异报告测评了149个国家在健康、教育、经济与政治领域的男女差异。根据该报告，全球68%的性别差距已消除，但按目前进展速度，仍需108年才能实现完全的男女平等。

在进行测评的四大指标中，其中只有经济机会这一指标上的性别差距得到了缩小。这主要因为男女收入差距有所缩小，在2018年，这一指数是近51%，同时，全球担任领导职务的女性人数占34%。

在2018年排名中，瑞士进入了前20名，这终结了它在近年排名的下滑趋势：从2015年的第8位，2016年的第11位，至2017年的第21位。然而，瑞士的得分0.755(1.00表示平等)与去年一致。

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瑞士最大的进展是在政治赋权领域。与2006年首次推出该报告时相比，瑞士的得分翻了一番。这在很大程度上是由于女性国家领导人的数量增加(瑞士有5名)。但是，瑞士7名联邦委员轮流担任联邦主席的制度可能很难与其他国家进行比较。

与许多其他西方国家相比，瑞士议会中仍然存在显著的性别差距，其中女性人数约为男性的一半。 2019年10月的联邦选举可能会让这一比例得以改变。



该报告显示，瑞士最大的改进空间是在经济参与方面，特别是立法者、高级官员、管理人员等高级职位领域里的男女比例。女性占33.9%，比2017年的35.6%略有下降。女性的估计收入为53362美元，而男性则为76283美元。



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与往年一样，还是北欧国家排名居首，冰岛连续第10年排名第一。在全球地区中，西欧得分最高，而中东和北非地区得分最低。

瑞士资讯swissinfo.ch/ac

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