1.2萬名中國經銷商獲得了由雇主-美國健康美容產品直銷公司婕斯(Jeunesse Global)出資提供的瑞士獎勵之旅。

(邵大海，瑞士资讯swissinfo.ch)

多年來在中國被指涉嫌傳銷的美商婕斯，近期因組織逾萬名“航母級”大中華地區經銷商組團空降瑞士而席捲瑞士報章頭條，成為中瑞媒體矚目的熱議話題。參與瑞士之行的部分經銷商向瑞士資訊swissinfo.ch暢所欲言，講述了個人從業經歷並回應外界對婕斯的種種質疑。



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在伯恩尼德克橋(Nydeggbrücke)橋頭人流熙攘、駐足拍照的中國遊客中，一身休閒裝搭配黑超的S談吐得體、元氣滿滿，看似絕大多數團員與他頗為熟識，經過時都會親熱地和他打招呼，他儼然成了婕斯中國經銷商中的明星。



而立之年的S，在中國社交App微信上的自薦標籤為：“80後自由企業家、婕斯千人團隊領隊”。因個人銷售業績不俗，包括他在內的1.2萬名中國經銷商獲得了由雇主-美國健康美容產品直銷公司婕斯(Jeunesse Global)出資提供的瑞士獎勵之旅。



來自中國南方的 S，被此行經銷商視為佼佼者：2017年初從一家美國直銷巨擘跳槽加入婕斯。據他透露，目前其個人年收入高達150萬元人民幣 (折合約為22萬瑞郎)。然而瑞士資訊swissinfo.ch無法獨立核實該信息真偽。



S迄今已推薦發展50多位“下線”，進而幫助他“裂變出遍布全球17個國家的4000多位會員”。

万人中国团在瑞士 中国旅游团游览伯尔尼老城 2019年5月17日，1.2万名中国经销商组团的第二梯队的4000名成员抵达瑞士，他们被分成三个小团以不同的时间分期分批游览瑞士的标志性景点：莱茵河瀑布、列支敦士登、铁力士山、因特拉肯、伯尔尼老城和阿勒河峡谷。 ... 作者： 邵大海

綜合多家瑞士媒體報導，此次針對中國大陸、香港、澳門、台灣等經銷商量身定製的瑞士旅遊獎勵計劃，婕斯總計斥資9577萬元人民幣(約合1400萬瑞郎)，受邀團員只需負擔航班和自行購物費用。



據新華社報導外部链接，婕斯依據多層次資訊網路營銷模式運營。簡而言之，會員首先是消費者，繼而通過向他人推薦產品成為經銷商、從而積累積分，而積分可直接兌換成美金或以其他形式的犒賞-包括獎勵旅遊- 返還給本人。近年來，婕斯旗下一款名叫“沛泉菁華”的產品，依靠“白藜蘆醇”、“端粒酶”等保健賣點在中國部分消費群體中甚為流行外部链接。



質疑

截至目前，婕斯在中國大陸仍未獲得由中國商務主管部門審查頒發的直銷牌照。在中國商務部直銷行業管理系統外部链接中，瑞士資訊也未查詢到與婕斯相關任何企業及產品註冊信息。對此，S表示：“一家直銷企業在中國獲批，往往需要三五年、甚至更長的時間。”



定居於瑞士洛桑的華人小愛(化名)，也在此次婕斯獎勵計劃中國旅遊團的受邀之列。自2017年起，定居瑞士的她加入婕斯瑞士經銷商團隊，其推薦對像大多是瑞士本地華語居民。



面對瑞士聯邦經濟事務秘書處建議公眾對這種商業模式持審慎態度的表態，她認為：“(婕斯)直銷、多層次計酬模式的確存在爭議，但存在爭議並不意味著存在問題。”她強調：“我看重的是產品。”



在她看來，婕斯在中國受到質疑，究其原因，不應歸咎於其商業模式；而是“有些(中國)經銷商在利益驅使下誇大宣傳，給自己埋雷。”



逾萬名經銷商造訪瑞士之行，也讓婕斯在中國社交媒體的曝光度驟升，各方評價毀譽參半。在來自廣州的賴永蘭看來：“影響力大了，肯定少不了負面聲音。只要(婕斯)產品對我本人和親朋好友有幫助，至於(在中國)落不落地、外界有多少質疑，我不太在乎。”

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