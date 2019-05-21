1.2万名中国经销商获得了由雇主-美国健康美容产品销售公司婕斯(Jeunesse Global)出资提供的瑞士奖励之旅。

(邵大海，瑞士资讯swissinfo.ch)

多年来在中国被指涉嫌传销的美商婕斯，近期因组织逾万名“航母级”大中华地区经销商组团空降瑞士而席卷瑞士报章头条，成为中瑞媒体瞩目的热议话题。参与瑞士之行的部分经销商向瑞士资讯swisisnfo.ch畅所欲言，讲述了个人从业经历并回应外界对婕斯的种种质疑。

在伯尔尼尼德克桥(Nydeggbrücke)桥头人流熙攘、驻足拍照的中国游客中，一身休闲装搭配黑超的S谈吐得体、元气满满，看似绝大多数团员与他颇为熟识，经过时都会亲热地和他打招呼，他俨然成了婕斯中国经销商中的明星。



而立之年的S，在中国社交App微信上的自荐标签为：“80后自由企业家、婕斯千人团队领队”。因个人销售业绩不俗，包括他在内的1.2万名中国经销商获得了由雇主-美国健康美容产品销售公司婕斯(Jeunesse Global)出资提供的瑞士奖励之旅。

来自中国南方的 S，被此行经销商视为佼佼者：2017年初从一家美国直销巨擘跳槽加入婕斯。据他透露，目前其个人年收入高达150万元人民币 (折合约为22万瑞郎)。然而瑞士资讯swissinfo.ch无法独立核实该信息真伪。

S迄今已推荐发展50多位“下线”，进而帮助他“裂变出遍布全球17个国家的4000多位会员”。就在他参与婕斯奖励之旅、抵达瑞士的第二天，就收到了婕斯发放的共计2000多美元的分红。

万人中国团在瑞士 中国旅游团游览伯尔尼老城 2019年5月17日，1.2万名中国经销商组团的第二梯队的4000名成员抵达瑞士，他们被分成三个小团以不同的时间分期分批游览瑞士的标志性景点：莱茵河瀑布、列支敦士登、铁力士山、因特拉肯、伯尔尼老城和阿勒河峡谷。 ... 作者： 邵大海

综合多家瑞士媒体报道，此次针对中国大陆、香港、澳门、台湾等经销商量身定制的瑞士旅游奖励计划，婕斯总计斥资9577万元人民币(约合1400万瑞郎)，受邀团员只需承担航班和自行购物费用。

婕斯之所以一掷千金“犒赏”经销商，是因为经销商也为其带来了丰厚的获利，在《2019年度全球直销企业100强》(2019 Global 100 英)外部链接榜单上，婕斯凭借2018年14.6亿美元的业绩位居第13位。

据新华社报道外部链接，婕斯依据多层次信息网络营销模式运营。简而言之，会员首先是消费者，继而通过向他人推荐产品成为经销商、从而积累积分，而积分可直接兑换成美金或以其他形式的犒赏-包括奖励旅游- 返还给本人。近年来，婕斯旗下一款名叫“沛泉菁华”的产品，依靠“白藜芦醇”、“端粒酶”等保健卖点在中国部分消费群体中甚为流行外部链接。

质疑

截至目前，婕斯在中国大陆仍未获得由中国商务主管部门审查颁发的直销牌照。在中国商务部直销行业管理系统外部链接中，瑞士资讯也未查询到与婕斯相关任何企业及产品注册信息。对此，S表示：“一家直销企业在中国获批，往往需要三五年、甚至更长的时间。”

早在2015年，婕斯已在中国注册成立婕斯(上海)生物科技有限公司，初始注册资本为1400万美元，2018年增资至2400万美元，经营范围涵盖化妆品、日用百货、工艺礼品、办公用品批发进出口等，但并不包括保健品或食品。

面对婕斯在中国涉嫌非法传销的质疑，S不置可否。他认为：“如果非要将婕斯的销售方式定义为‘传销’，我更愿意给它做个分解：我们‘传’的是健康美丽的观念，‘销’的是物美价廉的商品。”

S介绍，目前婕斯已在上海收购两家工厂，且在积极向中国商务部申请牌照过程中。

定居于瑞士洛桑的华人小爱(化名)，也在此次婕斯奖励计划中国旅游团的受邀之列。自2017年起，定居瑞士的她加入婕斯瑞士经销商团队，其推荐对象大多是瑞士本地华语居民。

面对瑞士联邦经济事务秘书处建议公众对这种商业模式持审慎态度的表态，她认为：“(婕斯)直销、多层次计酬模式的确存在争议，但存在争议并不意味着存在问题。”她强调：“我看重的是产品。”

在她看来，婕斯在中国受到质疑，究其原因，不应归咎于其商业模式；而是“有些(中国)经销商在利益驱使下夸大宣传，给自己埋雷。”

逾万名经销商造访瑞士之行，也让婕斯在中国社交媒体的曝光度骤升，各方评价毁誉参半。在来自广州的赖永兰看来：“影响力大了，肯定少不了负面声音。只要(婕斯)产品对我本人和亲朋好友有帮助，至于(在中国)落不落地、外界有多少质疑，我不太在乎。”

瑞士协助婕斯炒作？

在于卢塞恩举办的婕斯中国旅游团晚宴上，瑞士国家旅游局局长出席并致辞(视频)外部链接，用中文高喊出“婕斯越来越牛”的口号。

瑞士旅游部门如此积极宣传推广此次奖励旅游，是否扮演着协助婕斯营销炒作、推波助澜的角色？与一家涉嫌跨国传销的企业合作，会影响到中立瑞士的美誉吗？

瑞士国家旅游局会议奖励局局长Barbra Steuri-Albrecht在接受瑞士资讯采访时表示，作为度假及会议目的国的国家级市场营销机构，瑞士旅游局不会对来瑞士进行商务旅行的公司的商业模式做出裁定和评判。

婕斯曾于去年宣传此次旅游奖励的资料中提及，瑞士旅游局已确定为婕斯开通绿色签证通道，只要达到积分便可顺利通过签证申请。对此，瑞士驻华使馆文化与媒体处参赞Jean-Philippe Jutzi回应：“所有签证申请均循例审核签发。作为旅游团组织方，我们不会对旅游团组织方(婕斯)进行任何贬损或指摘。”

婕斯之旅仍在继续，针对大中华地区经销商的“英伦奖励之旅”也将于今年11月再度拉开帷幕。



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