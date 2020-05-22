2020年4月17日，日内瓦警察在劝诫人们不该在湖边码头闲坐滞留。 (Keystone / Martial Trezzini)

如今，瑞士政府已放宽应对疫情的禁闭措施，瑞士人正迫不及待地要享受更多的户外时光。然而随着业主或顾客未能遵守社交距离规范-或者完全将其抛诸脑后，有些人禁不住要问：警方为何不对此进行更严格强硬的管理呢？

大好春光加上一波重新开业之潮，引得更多人又“回到”公园、商铺、酒吧与餐馆。考虑到为控制2019冠状病毒病而实施的各种限制措施，例如集会人数不得超过5人，各人之间应保持两米的社交距离等，有时候，上述场所的聚集人数实在是多得吓人。

+ 瑞士目前的局势外部链接外部链接

就以上周六(5月16日)晚上的巴塞尔为例，那里大群人长达数小时“聚众”开派对。而警方的不管不问，招致许多人的批评，包括在网上公布这则视频的酒吧：

Basel crowd Swarms of people

鉴于瑞士政府试图预防新冠病毒第二波疫情的蔓延，巴塞尔人挨人的热闹场面本应得到禁止。然而，人满为患的派对照片并未让州司法警察局长会议(KKJPD/CCDJP，多语)外部链接主席乌尔斯·霍夫曼(Urs Hofmann)感到意外。

“随着餐馆复工、各项措施普遍放宽，目前的整体局势已不像以前那样易于管理，”霍夫曼告诉瑞士德语区电视台SRF(德)外部链接：“对警方来说，在公共场所严格执行5人聚会上限和两米社交距离，是一项很大的挑战。”因此，他号召公众能够更加自觉、自律。

巴塞尔警察局局长巴席·迪尔(Baschi Dürr)也呼吁大家去公共场所时要更为谨慎。

“警方会在其权力范围之内加强执行力度，但警察做不到无处不在，”迪尔对瑞士电视台SRF说道(德)外部链接。他表示，如有必要，巴塞尔市会采取更严格的措施，例如临时关闭“因为人多而无法遵守两米社交距离”的热点场所。

苏黎世的罚款与关场

过去两个月内，苏黎世警方执行了1650次和新冠病毒相关的任务，所以上周末，苏黎世就未发生此类状况。此外，在疫情封锁期间，当地警察总共做出600次罚款处罚，其中包括一对在公园里牵手的伴侣。该市警察局局长卡琳·里卡尔特(Karin Rykart)告诉《新苏黎世报》(NZZ，德)外部链接，那对异性同居情侣因不肯遵守公园游人必须拉开距离的命令，最终被处以每人100瑞郎(约合727元人民币)的罚款。

里卡尔特向《新苏黎世报》解释：“大多数人都会走开或保持彼此之间的距离。也许会有不太明确的情况，这种事是会有的。但警方不能每次都在街上给人开个法律班、一一进行讲解。”据她透露，某些情况下只能临时关闭此类区域，这也包括颇受民众欢迎的公园。

“城市里的公共空间很有限，与此同时，民众又被告知可以去户外，结果就经常会出现某个狭小公间里聚集了很多人的场景，”里卡尔特说道。



地方警力的重要性

执行疫情措施涉及到全国各地的警察。考虑到各州与各行政区的不同，州级司法和警察局长联席会议的霍夫曼认为，要求瑞士就疫情期间人群聚集管理制订一套整体计划，是不合理的。

“别以为可以对瑞士全国警力制订出绝对清晰的指导方针，那完全是幻想。但有一点很明确：警官之间一直在保持沟通交流，”他表示。

对瑞士警察体系的一项调研(英)外部链接突出了各地地方警力的重要性。

报告作者萨拉·斯托克(Sara Stocker)和丽迪娅·安贝格(Lydia Amberg)写道：“州与地方行政区的警力能对各项要求作出更好的评判，以确保当地社区的治安。重点是，警官及警察指挥官熟悉并了解他们所处的环境和他们所管辖的社区，能够与本地居民互动。”

上周末巴塞尔居民公然藐视安全措施的事件，令人感到遗憾，当地警察局局长迪尔指出：“如果我们至今取得的一切成绩都成为徒劳，那会让人深感痛惜。我们继续呼吁大家负起各自的责任。”

鉴于这个月有两个长周末，看来警方要比往年更忙了。

社交距离 瑞士居民仍应保持两米的社交距离。聚会人数上限仍为5人。各餐馆已按要求调整了桌椅的摆放，商铺顾客也必须打开距离排队付款。在难以保持安全距离的火车、公车和有轨电车上，乘客最好戴上口罩。 信息框结尾







(翻译：小雷)

Neuer Inhalt Horizontal Line

外部内容 数字化技术彻底改变瑞士山村生活