生前遺囑的一大好處，是在患者不幸去世時能夠明確其器官是否可以捐獻。 (Keystone)

“請不要盡力搶救我，我想平靜地死去。我希望捐獻自己的器官，其餘部分則送去火化……”很多人都想過自己臨終時想要什麼、不想要什麼，可是卻只有很少人會真正採取行動，以保證這些願望得以實現。



阅读本文简体字版本请 点击这里 信息框结尾

也許這是因為害怕正視死亡這個話題，或者只是因為害怕繁瑣的文書工作。但在瑞士，一個文件就能省去很多麻煩：DOCUPASS。



“預先指示檔案夾(DOCUPASS，多語)外部链接可用來記錄圍繞疾病、護理、去世後遺體處置與喪葬等問題的各種期待、需要、要求與個人願望，等等，”老年人保護與援助組織Pro Senectute (多語)外部链接發言人朱蒂特·布赫(Judith Bucher)解釋道。



在該助老組織倡議下啟動的DOCUPASS遵循了新的《成年人保護法(多語)外部链接》，旨在加強自決權、家庭團結，以及對無決斷力的特殊人群的保護。



2013年正式生效的這項法律引入了生前遺囑(多語)外部链接(DA-即對醫療護理及患者死亡時遺體的處置預先做出的指示)和無決斷力授權書(多語)外部链接(MPCI-即規定由誰替某個無決斷力或已去世者負責其法律與經濟利益的指示)。而DOCUPASS還包括對遺囑及死後的相關安排，如告別餐、選擇土葬還是火葬，以及遺體或骨灰處置等各種細節。



尚不普遍

這個DOCUPASS適用於瑞士境內的所有居民，對外國人也一視同仁。但建立預先指示檔案夾的做法顯然還不那麼普遍。



為了了解這些自決機制是否為人所知、所用，Pro Senectute組織於2017年委託社會調查機構gfs做了一次調研。對年齡介於18至99歲的1200人進行的電話調查發現，全國人口中只有22%已立好生前遺囑，12%已做好無決斷力授權書，其中大多數為60多歲的人(生前遺囑47%，無決斷力授權書21%)，這並不出人意料。



朱蒂特·布赫指出，這是因為《成年人保護法》到2013年才正式生效，“讓人們知曉其中牽涉到的方方面面需要時間，尤其是一個觸及法律、醫療與社會心理等諸多方面，如此復雜的問題”。

代表的重擔

“就心理學角度而言，為自己設想一個大家都不願考慮的處境，例如生了重病、出了意外、失去了決斷力等，可能會令人感到不適，因而難以做出決定。同時還有必要考慮文化敏感度和宗教根基，這些都影響了同死亡的關係，”這位Pro Senectute發言人補充道。



然而指定某個人代為打理自己的事務，可能比正視死亡話題更具有挑戰性。布赫解釋說：“指定一名代表對於被指定的那個人來說也是一個重擔。如果有好幾個子女，那麼這還意味著要選擇一個、犧牲其他。此外，自己做決定背後的動機就是為了不要成為親友的負擔。結果這倒有可能自相矛盾：在解放他們的同時，又給了他們做決定的責任，而且這些決定的後果將不可逆轉。有些人則傾向於到了時候召集親友共同協商，而不願特別指定某一個人。”

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram