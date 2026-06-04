SpaceX挑战史上最大IPO 马斯克可望成首位身价逾兆美元富豪

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿3日电） 美国亿万富豪马斯克旗下SpaceX计划透过首次公开募股（IPO）筹资创纪录的750亿美元。根据公司今天提交的监管文件，此次上市将使SpaceX估值冲上1.765兆美元。

太空探索科技公司（SpaceX）表示，计划以每股135美元的目标价格发行约5.55亿股新股。 若顺利挂牌，SpaceX将打破沙乌地阿拉伯能源巨擘沙乌地阿美石油公司（Saudi Aramco）所保持的募资纪录。沙乌地阿美石油公司2019年上市时筹得256亿美元。

以约130亿股流通在外股数计算，SpaceX上市估值将达到惊人的1.765兆美元。

分析师指出，已是全球首富的马斯克（Elon Musk）有望成为人类史上第一位身价突破1兆美元的富豪。

SpaceX今年2月收购马斯克创立的人工智慧公司xAI，而在一年前，xAI已并购前身为推特（Twitter）的社群媒体平台X。

分析师预期，马斯克的商业版图未来将进一步整合，甚至可能会在2027年与电动车大厂特斯拉（Tesla）合并。特斯拉近年来日益专注于研发机器人、能源及自动驾驶运输等领域。

两家公司目前已共同开发多项计画，包括名为Terafab的大型半导体制造工厂。

在SpaceX股票正式于公开市场挂牌交易前，能直接认购股份的主要为银行、退休基金等大型机构投资人，以及符合资格的高资产人士。

报导指出，外界普遍认为，SpaceX估值惊人，与其说是反映公司目前业务表现，不如说是投资人相信马斯克能兑现有如科幻小说般的承诺，例如将人类送上火星，以及把资料中心部署到太空中。

SpaceX成立于2002年，为民间太空飞行开创新局。2012年，SpaceX首次让民营太空船成功与国际太空站（ISS）对接，之后也多次顺利执行货运补给任务。

2020年，SpaceX更成为第一家将太空人送往国际太空站的民营企业。

此外，SpaceX高规格制作的火箭发射直播在社群媒体吸引大量观看人次，也带动许多民众涌向美国各地发射场，见证火箭升空时刻。（编译：刘文瑜）