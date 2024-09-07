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Telegram执行长：推出新功能防不当使用

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（法新社巴黎6日电） 加密通讯软体Telegram创办人兼执行长度洛夫今天宣布对抗非法内容、机器人和诈骗的一系列新功能。他8月24日因平台上的违法行为而遭到法国当局逮捕并起诉。

度洛夫（Pavel Durov）9月5日首度打破沉默，声称对他的逮捕之举是「误导性作法」，且让他为别人的内容负责是件「令人惊讶」的事。

不过他也承认Telegram「并不完美」，强调会采取更多行动对抗他口中所说来自9亿5000万使用者当中一小撮人的非法内容。

他在今天的最新声明中写道：「99.999%的Telegram使用者跟犯罪无关，参与非法活动的那0.001%却给平台造成不良形象，导致我们近10亿使用者的利益蒙受风险。」

「那正是为何今年我们致力于将Telegram的审核从受人批评转变成为受人赞扬的原因。」

度洛夫表示，Telegram已经删除「附近的人」功能，这项功能让使用者可以查看附近的其他使用者，不过他表示，「只有不到0.1%的Telegram使用者使用这项功能，却存在机器人和诈骗的问题」。

Telegram将推出「附近企业」作为代替，可以展示「合法、经过验证的商家」。

他表示，Telegram也停止数位内容上传至其独立部落格工具Telegraph的功能，这项功能「似乎已遭匿名人士不当使用」。

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