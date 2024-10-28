UN：温室气体浓度2023年再创新高

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（法新社日内瓦28日电） 联合国世界气象组织（WMO）今天示警，大气中的温室气体浓度去年再创新高，这将导致未来多年气温持续上升。

WMO表示，二氧化碳、甲烷和氧化亚氮这3种导致气候暖化的主要温室气体浓度去年也再度上升。其中，二氧化碳正以史无前例的速度积聚在大气中，过去20年间增加了10%以上。

联合国气候变化纲要公约第29次缔约方会议（COP29）将于11月11日至22日在亚塞拜然首都巴库（Baku）登场，WMO在这场气候峰会前发布了一年一度的温室气体公报（Greenhouse Gas Bulletin）。

WMO秘书长索罗（Celeste Saulo）透过声明表示：「一年接一年不断创纪录，这应该要为决策者敲醒警钟。我们显然偏离了『巴黎协定』（Paris Agreement）所设定的目标。」

根据2015年签订的巴黎协定，相较于1850年到1900年的全球气温平均值，缔约国同意将全球气温升幅限制在「远低于」摄氏2度，并努力将气温升幅控制在1.5度内。

WMO提到，只要持续排放，温室气体就会在大气中不断累积，使全球气温升高。鉴于二氧化碳在大气中滞留的时间长，即使碳排迅速缩减至净零，目前的气温水准仍将持续数十年。

WMO副秘书长巴瑞特（Ko Barret）警告，我们目前「正面临潜在的恶性循环」。她说，气候变迁很快就会「使生态系统成为更大的温室气体来源」。

巴瑞特表示：「野火可能会将更多碳排释放到大气中，同时海洋暖化使它能吸收的二氧化碳量减少。这将造成更多二氧化碳留在大气中，进一步加速全球暖化。」