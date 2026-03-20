借记卡在国外消费通常比信用卡便宜得多

在国外旅游时使用借记卡通常比使用信用卡便宜得多。 Keystone-SDA

根据瑞士比较服务平台Moneyland的一项调查，在国外旅行时使用借记卡通常比使用信用卡更便宜。仅通过选择正确的支付卡，旅客就能在假期花费中节省上百瑞郎。

2 分钟

根据3月中旬，Moneyland公布的数据，以3000 瑞郎(约2.7万人民币)的假期预算为例，使用不同提供商的借记卡，所需手续费介于1瑞郎- 170瑞郎之间；信用卡则介于25瑞郎至-180瑞郎之间。

Moneyland特意指出，没有基础年费的某些借记卡尤其划算，而信用卡即便是“低成本款”，收费也明显更高-本次比较涵盖十多家发卡机构。

造成这一差异的主要原因是外币手续费和汇率加成。借记卡直接从账户扣款，一般费用较低；而信用卡往往附加额外费用。不过，某些借记卡每笔交易会收取固定手续费，因此在支付小额金额时反而可能更贵。

相关内容

相关内容 瑞士民主 瑞士人全民投票通过：将现金写入宪法 此内容发布于 在数字支付高度普及的时代，瑞士却以全民投票将现金写入宪法，被视为向世界发出的罕见信号。在中国，移动支付同样深入生活，也伴随对隐私、监控与数字鸿沟的讨论。瑞士的选择提醒我们：在加速数字化的同时，如何兼顾弱势群体需求、保持社会信任与金融自主，仍是值得思考的全球课题。 更多阅览 瑞士人全民投票通过：将现金写入宪法

尽管成本更高，信用卡在国外仍被广泛使用。根据瑞士国家银行的数据，2025年瑞士人在国外使用信用卡的消费额达249亿瑞郎，而借记卡为154亿瑞郎。不过从交易笔数来看，借记卡首次略微领先于信用卡，可见使用率在持续提升。

Moneyland建议游客出行时同时携带两种卡，例如酒店或租车通常需要信用卡。此外，在国外支付时应始终选择当地货币，并尽量使用借记卡取现，因为信用卡取现的费用特别高。

阅读最长 讨论最多