The Swiss voice in the world since 1935

全球最强货币的背后：瑞郎为何兼具竞争力？

Detail view of the nineth Swiss banknote series: ten, twenty and fifty, hundred, two hundred and thousand Swiss franc note, photographed on November 7, 2019. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Keystone / Gaetan Bally

在全球热议美国是否有意贬值美元以振兴本国制造业之际，人们往往忽略了一个关键事实：美元并不是全球最强势的货币，这一地位几十年来一直由瑞郎稳居。更引人注目的是，瑞郎的强劲表现并未削弱瑞士的国际出口竞争力。

此内容发布于
6 分钟
Ruchir Sharma, Financial Times
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国

相关内容

时事通讯：瑞士媒体里的中国

如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。

更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国

瑞士是全球最富裕的主要经济体，不仅拥有强劲的货币，还拥有强大的制造业基础。在过去50年、25年、10年及5年内，瑞郎始终是全球表现最佳的货币。即便是在过去一年间，一些此前疲软的货币相对美元出现反弹升值之时，瑞郎依然位居强势货币的前列。其长期稳健的强劲表现无可匹敌。

外部内容
FT

瑞士同时也打破了“强势货币会削弱出口竞争力”这一常见假设。该国出口持续增长，目前不仅占国内生产总值(GDP)的75%，也接近全球出口总量的2%，双双逼近历史高点。

当前全球舆论对货币估值的关注已显得过于执着，然而汇率只是影响一个国家竞争力的诸多因素之一。正如德国和日本在其黄金时期所展现的那样，瑞士凭借其卓越的产品与服务质量，使得世界愿意为“瑞士制造”支付货币溢价。

尽管瑞士仍被一些人视为非法财富的“避税天堂”，但其经济却早已展现出非凡的活力与广泛的竞争力。过去十余年，瑞士长期位居联合国创新指数榜首，这不仅源于其在创新投入方面的力度(如应用型大学教育与研发)，也得益于其出色的投资回报率。

瑞士每小时工作产生的GDP超过100美元(人民币720元)，在全球20个最大经济体中名列前茅。其高度分权的政治与经济体系鼓励中小企业发展，超过99%的瑞士企业为中小型企业。同时，瑞士在制药及奢侈品等多个行业中，也拥有大量具有全球竞争力的企业。

海外投资

哈佛大学增长实验室(Harvard’s Growth)将瑞士评为主要经济体中“出口复杂度”最高的国家，该指标衡量产品所需的高阶技能水平。瑞士出口品类广泛，从巧克力、手表到医药与化工产品，充分驳斥了“强势货币会扼杀制造业”的观点。

瑞士制造业占GDP的18%，在发达国家中比例居前。其中一半以上为高科技出口，比例超过美国的两倍。由于高附加值产品价格较高，这有助于瑞士自20世纪80年代初以来始终维持经常账户盈余，平均占GDP的4%以上。

贸易所得还被大量投入海外投资。瑞士目前的净国际投资盈余已超过GDP的100%，这使其在面对外部冲击时更具韧性。与此形成鲜明对比的是美国，其经常账户与国际投资账户均处于长期赤字状态。

若说瑞士经济有短板，那便是私人债务占GDP的比重偏高。然而与美国及部分欧洲国家不同，瑞士并未出现大量“僵尸企业”-即收入连债务利息都无法覆盖的公司。

全天候经济模式

瑞士人悄然构建了一种“全天候经济”模式。无论美元强弱、全球经济处于衰退或复苏阶段，瑞郎始终保持稳步升值。瑞士似乎天然懂得如何保持竞争力。2015年，因瑞士央行政策调整导致瑞郎急剧升值，制造商迅速将产品结构转向更高端、对汇率波动更不敏感的出口品类，以作应对。

不少政策制定者仍认为东亚“经济奇迹”是靠货币贬值实现的。从韩国到中国，确实曾通过低估汇率快速扩大出口制造业，但基础设施投资、引进外资等因素的作用更为关键。随着这些国家的发展水平提升，汇率的作用也逐步下降。

对发达经济体而言，竞争的关键已不在价格，而在质量。对这些国家而言，货币贬值可能适得其反，这反而会促使本国生产商专注于制造廉价产品，损害长期竞争力。瑞士的经验表明，对于像美国这样的国家来说，依靠贬值货币无法拯救其失去竞争力的制造业。

《金融时报》有限公司2025年版权所有

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
46
56 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
18
15 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Domhnall O'Sullivan

社交媒体平台对民主辩论，是推动还是阻碍？

社交媒体平台在现代民主社会中根基深厚，塑造着我们如何交流、如何形成政治观点。但问题也随之而来：这些平台真的提供了一个多元开放、活跃有序的“数字公共广场”吗？

参与讨论
13
13 留言
查看讨论
阅读最长

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
Shopping list

相关内容

瑞郎为什么越来越“值钱”？

此内容发布于 瑞郎对欧元的汇率达到历史新高。这对出口业和通货膨胀意味着什么？瑞士国家银行(SNB)在其中又扮演着怎样的角色?

更多阅览 瑞郎为什么越来越“值钱”？
虽然欧盟和瑞士使用不同的货币，但彼此之间的经济联系却十分紧密(象征性图片)。

相关内容

八张图，看懂瑞士与欧盟的经贸关系

此内容发布于 瑞士与欧盟在2024年年底达成了一揽子新的双边协议。这些协议不仅关乎双方经贸往来，也深刻影响着欧洲内部与周边国家的合作格局。本文梳理了瑞士与欧盟长期以来密不可分的经济联系，并通过一组关键数据为您揭示其中脉络。

更多阅览 八张图，看懂瑞士与欧盟的经贸关系
在美世咨询公司2023年外籍人士生活质量调查中，苏黎世得分位居第二，仅次于维也纳。

相关内容

全球排名：瑞士的强项和短板

此内容发布于 无论是生活质量、大学水平还是全球化，瑞士在国际排名中经常表现出色。瑞士资讯swissinfo.ch 深入研究了最近的全球调查，分析了结果。

更多阅览 全球排名：瑞士的强项和短板
安联专家警告称，从实际情况来看，瑞士人资产前景将会更加黯淡。

相关内容

美国超越瑞士登顶全球财富排名榜首，台湾位居第五

此内容发布于 瑞士可谓富而无骄，国民人均财富已高达24.1万瑞郎(约合人民币199.34万元)；但金融服务及保险业巨擘安联集团(Allianz)最新发布的年度全球财富报告(Global Wealth Report)显示，美国人的财富更为丰厚。

更多阅览 美国超越瑞士登顶全球财富排名榜首，台湾位居第五

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团