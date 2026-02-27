The Swiss voice in the world since 1935
新闻

因卷入爱泼斯坦风波，世界经济论坛掌舵人辞职

世界经济论坛主席兼首席执行官宣布辞职。
世界经济论坛主席兼首席执行官宣布辞职。 Keystone-SDA

世界经济论坛现任主席兼首席执行官博尔格·布伦德(Børge Brende)宣布辞职，他本人正在因与已故性犯罪者杰弗里·爱泼斯坦(Jeffrey Epstein)的关联接受调查。

此内容发布于
2 分钟
Keystone-SDA

+ Get the most important news from Switzerland in your inbox

2025年4月21日，世界经济论坛(WEF)创办人克劳斯·施瓦布突然宣布辞职。此后，这个全球政商和社会领袖每年都要前往的“朝圣”之地似乎中了魔咒，丑闻缠身，不仅创始人夫妇被指控挪用论坛资金谋取私利，更有多名前员工指控论坛内部存在性骚扰和种族歧视行为。

布伦德在2月26日发表的声明中称：经“慎重考虑”后决定卸任。这位挪威前外交部长写道：“我确信，世界经济论坛现在可以不受干扰地继续开展重要工作。”据悉，布伦德曾与爱泼斯坦互发百余条短信和邮件互动，并三次会面。

相关内容
克劳斯·施瓦布(Klaus Schwab)因成功创办世界经济论坛而有“达沃斯先生”之称。

相关内容

施瓦布辞职风波：接班人问题威胁世界经济论坛形象

此内容发布于 世界经济论坛(WEF)的长远使命是“改善世界现状”，但这个瑞士非营利基金会当前面临一项更紧迫的任务：在办公室丑闻和创始人突然辞职引发的接班危机中，力求挽救其公信力。

更多阅览 施瓦布辞职风波：接班人问题威胁世界经济论坛形象

为厘清布伦德与爱泼斯坦之间的关系，世界经济论坛于2月初启动独立调查。

论坛管理层另行声明表示，阿洛伊斯·茨温吉(Alois Zwinggi)将接任临时主席兼首席执行官。

声明指出，由外部顾问开展的独立评估已经完成。调查结果显示，除布伦德本人披露的交往细节外，并不存在其他问题。

相关内容

相关内容

WEF：将调查执行长布伦德与艾普斯坦关系

此内容发布于 （法新社日内瓦5日电） 世界经济论坛（WEF）今天表示，将对执行长布伦德（Borge Brende）与已故性罪犯艾普斯坦的交往展开独立调查。

更多阅览 WEF：将调查执行长布伦德与艾普斯坦关系

阅读最长

讨论最多

新闻

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团