因卷入爱泼斯坦风波，世界经济论坛掌舵人辞职
世界经济论坛现任主席兼首席执行官博尔格·布伦德(Børge Brende)宣布辞职，他本人正在因与已故性犯罪者杰弗里·爱泼斯坦(Jeffrey Epstein)的关联接受调查。
2025年4月21日，世界经济论坛(WEF)创办人克劳斯·施瓦布突然宣布辞职。此后，这个全球政商和社会领袖每年都要前往的“朝圣”之地似乎中了魔咒，丑闻缠身，不仅创始人夫妇被指控挪用论坛资金谋取私利，更有多名前员工指控论坛内部存在性骚扰和种族歧视行为。
布伦德在2月26日发表的声明中称：经“慎重考虑”后决定卸任。这位挪威前外交部长写道：“我确信，世界经济论坛现在可以不受干扰地继续开展重要工作。”据悉，布伦德曾与爱泼斯坦互发百余条短信和邮件互动，并三次会面。
为厘清布伦德与爱泼斯坦之间的关系，世界经济论坛于2月初启动独立调查。
论坛管理层另行声明表示，阿洛伊斯·茨温吉(Alois Zwinggi)将接任临时主席兼首席执行官。
声明指出，由外部顾问开展的独立评估已经完成。调查结果显示，除布伦德本人披露的交往细节外，并不存在其他问题。
