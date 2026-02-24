“我们必须接受美国关税”

瑞士联邦经济事务秘书处警告：“我们必须接受美国施加的关税”。 Keystone-SDA

在美国最高法院裁定部分美国关税并不合法后，瑞士联邦经济事务秘书处呼吁各方保持耐心。

该机构表示：“不排除美国政府将在新法令中推出新关税政策。”

瑞士联邦经济事务秘书处国务秘书海伦妮·布德利格·阿蒂达(Helene Budliger Artieda)在接受《一瞥报周日版》(SonntagsBlick)采访时表示：“目前，某些情况尚不明朗，我们还需静观数日。”她预计，无论结果如何，关税都将继续生效。

事实上，美国政府已经明确表示存在其他法律途径，尤其是与国家安全相关的第232条款，以及针对不公平竞争行为的第301条款。布德利格·阿蒂达强调：“我认为，我们终将面对美国的关税。”

2月20日晚，美国总统特朗普将新关税提高至15%，实施期限为150天，创下1974年《贸易法》史上最高税率纪录。布德利格·阿蒂达表示，瑞士正在评估该措施是否也将影响此前关税税率低于15%的瑞士商品。

机遇与挑战

这位瑞士最高经济官员表示，新局面带来了挑战，也蕴含着机遇。“当务之急仍是保障就业岗位以及瑞士作为生产基地的地位；同时，确保我们的企业能够获得进入美国市场的最佳途径，这点至关重要。”

2月20日，美国最高法院宣布，特朗普政府依据1977年《国际紧急经济权力法》(IEEPA)征收的部分全球关税不具有法律依据、违法且无效。该裁定的主要理由是：美国宪法规定，关税征收权属于国会；总统不能仅凭行政权绕过国会制定大规模税费。

此外，《国际紧急经济权力法》并未授权总统大规模征收关税。该裁决主要涉及美国政府提出的“对等性”关税，但不包括针对特定行业领域(如汽车、钢铁及铝业等)实施的关税。

特朗普于当晚采取报复性措施，宣布对全球商品加征10%临时关税，并于次日提高至15%。新关税将于2月24日正式生效。

