日本金龟子的蔓延引致巴塞尔禁止给草坪浇水 

巴塞尔城市半州有关部门7月19日通告，他们已将虫害防治区扩大到该州三分之一的面积，同时对这些区域制定了严格的指导方针。
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具体来说，就是在发现日本金龟子入侵的Grossbasel Ost、Kleinbasel部分地区及巴塞尔城市半州的Riehen和巴塞尔乡村半州的Birsfelden等地区，到9月底前禁止给那里的草坪浇水。
有关部门还指出，除非遵循严格的条件，否则不允许植物垃圾、堆肥和土壤运离这片指定区域。
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禁止浇水会令土壤干燥，有助于防止雌性日本金龟子产卵，因为它们喜欢潮湿多草的区域。
不过，如果花盆和花坛里没有种草，那么仍然可以给花园里和阳台上的植物浇水。
市政园艺部门还再次呼吁公众上报他们发现的日本金龟子。即使这些金龟子看起来已经死亡，也应将其装进密闭的罐子或食品罐里，再放入冰箱冰冻一个晚上。
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