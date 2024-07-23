日本金龟子的蔓延引致巴塞尔禁止给草坪浇水

日本金龟子继续在巴塞尔蔓延 Keystone-SDA

巴塞尔城市半州有关部门7月19日通告，他们已将虫害防治区扩大到该州三分之一的面积，同时对这些区域制定了严格的指导方针。

2 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Spread of Japanese beetle leads to lawn-watering bans in Basel 更多阅览 Spread of Japanese beetle leads to lawn-watering bans in Basel

Deutsch de Japankäfer breitet sich in Basel weiter aus 原版 更多阅览 Japankäfer breitet sich in Basel weiter aus

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。

具体来说，就是在发现日本金龟子入侵的Grossbasel Ost、Kleinbasel部分地区及巴塞尔城市半州的Riehen和巴塞尔乡村半州的Birsfelden等地区，到9月底前禁止给那里的草坪浇水。

有关部门还指出，除非遵循严格的条件，否则不允许植物垃圾、堆肥和土壤运离这片指定区域。

相关内容

相关内容 动植物”移民”对瑞士的威胁 此内容发布于 您的花园是否受到外来物种的侵袭？进口动植物是全球生物多样性丧失的主要诱因之一，瑞士对防治外来入侵物种的工作已卓见成效，但是，社会各界的共同努力十分必要。 更多阅览 动植物”移民”对瑞士的威胁

禁止浇水会令土壤干燥，有助于防止雌性日本金龟子产卵，因为它们喜欢潮湿多草的区域。

不过，如果花盆和花坛里没有种草，那么仍然可以给花园里和阳台上的植物浇水。

市政园艺部门还再次呼吁公众上报他们发现的日本金龟子。即使这些金龟子看起来已经死亡，也应将其装进密闭的罐子或食品罐里，再放入冰箱冰冻一个晚上。