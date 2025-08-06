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棕熊回归瑞士已经20年

熊群再次徘徊瑞士境内已有二十年。
熊群再次徘徊瑞士境内已有二十年。 Keystone-SDA

棕熊这种掠食动物曾在瑞士销声匿迹，但在2005年7月25日，也就是整整20年前，有人在瑞士目击到一头野生熊，这是它们在101年之后首次现身瑞士。此后，共有22头出现在瑞士的熊被记录在案，但其中大多数只在瑞士停留数周或数月。

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值此纪念日之际，瑞士狼群组织(GWS)宣布，只有5头野熊在瑞士逗留的时间超过了一年。这些熊均自意大利特伦蒂诺迁徙而来，进入了与其接壤的格劳宾登州。

这些熊全都是年轻的雄性，等到它们进入性成熟期后便又返回了意大利。该组织表示，只要没有雌性棕熊进入瑞士，熊群在瑞士的造访便只会是短暂的。“不过，特伦蒂诺的熊群数量持续上升，这使得未来雌性的熊也有可能来到瑞士，”专家指出。

就目前所知，现今瑞士境内仅有一头熊，它活动在下恩加丁地区，靠近东部阿尔卑斯山区的国家公园。

羱羊：曾因其药用价值而遭灭绝，1920年代起由格劳宾登州率先重新引入，目前瑞士境内约有1.5万头，主要分布于阿尔卑斯山区。

岩羚羊：最常见的阿尔卑斯哺乳动物之一，擅长攀岩跳跃，在阿尔卑斯山和汝拉山区均有约9.5万只。

土拨鼠：群居动物，栖息于高山草甸，夏季常见并会发出尖锐警报声，近年也被引入汝拉山区。

高山蝾螈：唯一能胎生的欧洲两栖动物，偏好海拔1400米以上的潮湿林地和碎石坡地。

猞猁：欧洲最大野猫，1971年重新引入瑞士，目前约300只栖息于森林中，主要分布于汝拉和阿尔卑斯山脉。

灰狼：自1995年自然回归瑞士，现已在十多个州建立至少八个狼群，总数约80只，主要来自法国和意大利。

棕熊：2005年首次从意大利自然迁入，过去20年共出现22头，目前仅有一头在下恩加丁国家公园附近常驻。

来源：瑞士国家形象委员会网站外部链接

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