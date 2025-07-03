欧洲最快乐的退休老人住在瑞士

一项研究显示，欧洲最幸福的退休老人生活在瑞士。65-80岁的瑞士居民中，约80%的人对生活非常满意。
此内容发布于
相关内容
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国
如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。
更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国
市场调研机构舆观(YouGov)受瑞士人寿保险公司(Swiss Life insurance company)委托，对2063位居民进行了调查。结果显示，绝大多数人对自己的休闲活动、社交关系、健康、出行和旅游持积极态度。
相关内容
相关内容
富裕国家的老年人为何比年轻人更幸福
此内容发布于
一份新报告显示，瑞士是世界上最幸福的国家之一，但年轻一代的生活满意度却在下降。瑞士资讯swissinfo.ch采访了经济学教授马蒂亚斯·宾斯旺格(Mathias Binswanger)，探讨这一现象背后的原因。
更多阅览 富裕国家的老年人为何比年轻人更幸福
平均看来，高收入人群满意度高于低收入人群。此外，受访者对自身健康状况主观评价越低，整体满意度也越低。
无性别差异
对于65岁及以上人群而言，无论男女，无论是否育有子女，以及有无孙辈，态度均无显著差异。不过，伴侣比单身人士更幸福。
根据欧盟统计局(Eurostat)的数据，瑞士人寿保险公司补充道，瑞士退休老人在欧洲同龄老人中过得最顺心如意。事实上，其他年龄段也是如此。瑞士人普遍比其他欧洲居民更幸福。
在斯堪的纳维亚(Scandinavia)、奥地利、爱尔兰和马耳他，退休人群的生活满意度也高于他们的年轻同胞。
照顾孙辈的责任
瑞士65-74岁人群中，不足三分之一的人有时感到孤独。大约60%的65-80岁老人有孙辈。其中近三分之二的祖父母每月至少帮忙照顾孙辈一次。
受访者中大多数会在读书(77%)、看电视(76%)或做家务(59%)中消磨每天的时光。女性(74%)做家务的比例远高于男性(42%)。
此外，近三分之一的老年人(30%)每天使用Instagram或Facebook等社交媒体。不过不使用的人占比更多，为39%。
2024年第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查外部链接对居住在中华人民共和国境内的(不包括港澳台地区)60周岁及以上的中国公民进行了调查。调查设计样本量为12.76万，总抽样比约为0.5‰，清理后的有效样本量为12.7287万。
此次抽样调查显示，2021年，中国老年人中独居的占14.2%，仅与配偶居住的占45.5%，与子女共住的占33.5%，与其他家庭成员共住的占6.8%。老年人中愿意和子女长期一起生活的比例为60.7%。
2021年，中国老年人中有子女的占98.0%，无子女的占2.0%，老年人平均子女数为2.6个。
2021年，中国老年人中自评健康状况为非常好和比较好的占42.7%，一般的占40.9%，比较差和非常差的占16.4%。自报患有慢性病的占80.0%，城乡差异不大。老年人中从不锻炼的占30.6%，偶尔锻炼的占31.1%，经常锻炼的占38.3%。
2021年，中国老年人中享受各类医疗保障的占98.5%。
相关内容
相关内容
瑞士生活满意度“欧洲最高”
此内容发布于
一项官方调查显示，尽管近十分之一的人口生活困难，但瑞士居民的生活满意度在欧洲最高。
更多阅览 瑞士生活满意度“欧洲最高”
相关内容
世界上每六个人中就有一个生活在孤独中
此内容发布于
在数字时代，我们可以通过视频与异国他乡的亲人实时交流。但你知道吗？恰恰是这样的便利阻断了人们面对面的沟通渠道。全世界每六个人中就有一个人生活在孤独中。
更多阅览 世界上每六个人中就有一个生活在孤独中
相关内容
瑞士小镇拒绝在火车站安装监控摄像头
此内容发布于
伊韦尔东市、洛桑和沃韦等三座沃州城市一直受到毒品交易的不良影响。为此，沃韦市议会于年初提出给火车站区域安装摄像头，对违法犯罪进行打击，可当地居民并不认同。
更多阅览 瑞士小镇拒绝在火车站安装监控摄像头
相关内容
格劳宾登州是瑞士最宜居之地
此内容发布于
在网上，瑞士账户是令人羡慕的IP地址。那在瑞士境内，这个IP在哪里呢？五年一度的调查显示，格劳宾登州的居民身体健康、心情愉悦、压力小、睡眠足，是名副其实的幸福地。
更多阅览 格劳宾登州是瑞士最宜居之地
相关内容
瑞士居住密集化挤占贫困人口生存空间
此内容发布于
据瑞士一项研究显示，居住密度提升为城市中心建新公寓创造了空间。然而，拆除旧建筑，兴建新公寓，租户需要搬离时，低收入家庭受到的影响通常高于平均水平。
更多阅览 瑞士居住密集化挤占贫困人口生存空间
相关内容
瑞士家庭规模日趋缩小
此内容发布于
在全球人口危机中，中立国瑞士也不能独善其身。根据瑞士联邦统计局的数据，2024年，瑞士人口增速继续不容乐观。女性生育子女的数量已触底历史最低纪录，家庭规模大幅缩水。
更多阅览 瑞士家庭规模日趋缩小
相关内容
苏黎世联邦理工学院稳居欧洲境内高校榜首
此内容发布于
根据国际教育市场咨询公司QS最新发布的全球高校排名，苏黎世联邦理工学院继续稳坐欧洲境内最佳高校的位置。与去年相比，榜单中另外9所瑞士大学的排名有升有降。
更多阅览 苏黎世联邦理工学院稳居欧洲境内高校榜首
相关内容
瑞士人希望有强大军队，同时加强与北约关系
此内容发布于
苏黎世联邦理工学院(ETHZ)军事科学院(ACAMIL)和安全研究中心(CSS)联合发布的《安全2025》(Security 2025)调研发现，瑞士民众支持义务兵役制度，并倾向于加强与北约的纽带。
更多阅览 瑞士人希望有强大军队，同时加强与北约关系
相关内容
四分之一的瑞士人常感压力重重
此内容发布于
瑞士有四分之一的人表示自己“经常或几乎总是”处于压力之下。而在30岁以下人群中，这一比例更高，已达40%。
更多阅览 四分之一的瑞士人常感压力重重
相关内容
瑞士国家公园借助人工智能探秘野生动物的秘密生活
此内容发布于
研究人员正在瑞士国家公园利用人工智能研究野生动物的行为。他们希望了解鹿、狐狸等动物在人类不在场的情况下都会做些什么。
更多阅览 瑞士国家公园借助人工智能探秘野生动物的秘密生活
相关内容
瑞士必须为负利率回归做好准备
此内容发布于
刚刚过去的5月，瑞士通胀水平达到四年来最低的-0.1%，加之瑞郎的坚挺，瑞士可能回归负利率时代。
更多阅览 瑞士必须为负利率回归做好准备
阅读更多
相关内容
瑞士老人：在家終老也有美中不足
此内容发布于
只要條件允許，許多老人願意盡可能留在家中養老。在瑞士照顧他們的往往是來自東歐的女性，她們中的大多數都不得不忍受近乎剝削的工作待遇。這樣的工作移民難以持久，蘇黎世大學的勞工地理學家Karin Schwiter講到，她推崇的依舊是傳統的養老方式。
更多阅览 瑞士老人：在家終老也有美中不足
相关内容
瑞士婴儿潮一代退休：老人照顾孙子，谁来照顾老人？
此内容发布于
照顾和被照顾： 进入人生后半段后，人们往往会处于这“两极”之间。直到目前，瑞士人的晚年护理都是由亲属完成的。但随着婴儿潮一代纷纷退休，这种模式也开始动摇。
更多阅览 瑞士婴儿潮一代退休：老人照顾孙子，谁来照顾老人？
相关内容
瑞士人也得养儿防老
此内容发布于
在瑞士护理和照顾老人的社会系统，其实非常依赖子女对年迈父母的照料，因为尽管医药费由医疗保险负责，但费用之外的其他事物通常都需要由亲属来承担。但是，那些没有子女的老人怎么办？
更多阅览 瑞士人也得养儿防老
相关内容
陶艺奶奶：90岁照样可以活得有滋有味
此内容发布于
为什么还要活着？还要活多久？随着年龄的增长，有关生命意义的这一基本问题变得尖锐了起来。在我们这个《有价值的晚年》系列中，我们向您介绍一些步入晚年也依然让每一天都活得精彩的老人，讲述他们的人生故事。您现在阅读的是第一篇。
更多阅览 陶艺奶奶：90岁照样可以活得有滋有味
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。