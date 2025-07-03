欧洲最快乐的退休老人住在瑞士

瑞士:最快乐的退休老人聚集地。 Keystone-SDA

一项研究显示，欧洲最幸福的退休老人生活在瑞士。65-80岁的瑞士居民中，约80%的人对生活非常满意。

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市场调研机构舆观(YouGov)受瑞士人寿保险公司(Swiss Life insurance company)委托，对2063位居民进行了调查。结果显示，绝大多数人对自己的休闲活动、社交关系、健康、出行和旅游持积极态度。

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平均看来，高收入人群满意度高于低收入人群。此外，受访者对自身健康状况主观评价越低，整体满意度也越低。

无性别差异

对于65岁及以上人群而言，无论男女，无论是否育有子女，以及有无孙辈，态度均无显著差异。不过，伴侣比单身人士更幸福。

根据欧盟统计局(Eurostat)的数据，瑞士人寿保险公司补充道，瑞士退休老人在欧洲同龄老人中过得最顺心如意。事实上，其他年龄段也是如此。瑞士人普遍比其他欧洲居民更幸福。

在斯堪的纳维亚(Scandinavia)、奥地利、爱尔兰和马耳他，退休人群的生活满意度也高于他们的年轻同胞。

照顾孙辈的责任

瑞士65-74岁人群中，不足三分之一的人有时感到孤独。大约60%的65-80岁老人有孙辈。其中近三分之二的祖父母每月至少帮忙照顾孙辈一次。

受访者中大多数会在读书(77%)、看电视(76%)或做家务(59%)中消磨每天的时光。女性(74%)做家务的比例远高于男性(42%)。

此外，近三分之一的老年人(30%)每天使用Instagram或Facebook等社交媒体。不过不使用的人占比更多，为39%。

中国城乡老年人生活状况 2024年第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查外部链接对居住在中华人民共和国境内的(不包括港澳台地区)60周岁及以上的中国公民进行了调查。调查设计样本量为12.76万，总抽样比约为0.5‰，清理后的有效样本量为12.7287万。 此次抽样调查显示，2021年，中国老年人中独居的占14.2%，仅与配偶居住的占45.5%，与子女共住的占33.5%，与其他家庭成员共住的占6.8%。老年人中愿意和子女长期一起生活的比例为60.7%。 2021年，中国老年人中有子女的占98.0%，无子女的占2.0%，老年人平均子女数为2.6个。 2021年，中国老年人中自评健康状况为非常好和比较好的占42.7%，一般的占40.9%，比较差和非常差的占16.4%。自报患有慢性病的占80.0%，城乡差异不大。老年人中从不锻炼的占30.6%，偶尔锻炼的占31.1%，经常锻炼的占38.3%。 2021年，中国老年人中享受各类医疗保障的占98.5%。

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