特朗普执政第一年、格陵兰与关税，以及美国航天局的登月计划

周三，在瑞士达沃斯举行的第56届世界经济论坛(WEF)年会期间，人们在一场由美国总统唐纳德·特朗普出席的全体会议前排队等候。 keystone

欢迎来到我们的《瑞士媒体里的美国》栏目。每逢周四，我们都会回顾瑞士媒体如何报道并评论美国三大焦点议题-政治、财经与科学。

周三(1月21日)，所有目光都聚焦在瑞士高山度假胜地达沃斯：美国总统唐纳德·特朗普抵达这里，出席一年一度的世界经济论坛(WEF)年会。接下来两天会发生什么-老实讲，谁也说不准。就在前一天，也就是周二，特朗普重返白宫满一周年，瑞士各大报章一致认为，在他众多特质之中，“可预测性”显然不在其列。

一年前的1月20日，美国总统唐纳德·特朗普签署一项行政命令，对因参与2021年1月6日国会大厦冲击事件被定罪的人员予以减刑。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

瑞士各报章已对唐纳德·特朗普执政的“(第二个)第一年”作出评估。用客气的话说，他们对这一年的评价不怎么样。

“美国有句俗话：如果它走起来像鸭子，叫起来像鸭子，游起来也像鸭子，那它就是一只鸭子，”瑞士德语区广播电视台SRF周一(1月19日)写道，“按照这个逻辑，唐纳德·特朗普是一位威权、反民主的统治者。相关证据多到难以忽视。”

在题为《特朗普2.0：失控的美国总统》的分析文章中，SRF指出，特朗普不接受选举失利，利用司法体系打击政治对手，并持续向高校和媒体施压。

“特朗普及其身边的人持续不断地传播不实信息。美国人亲眼所见的事实正在被歪曲，”SRF写道，“2021年1月6日对国会大厦的暴力冲击，被重新包装成一场‘和平抗议’。特朗普随后赦免了约1500名因此案被定罪的人。相比之下，在明尼阿波利斯被美国移民与海关执法局(ICE)执法人员开枪打死的一名女性(详见上周的媒体综述)，却在调查尚未展开之前，就被特朗普政府草率地定性为恐怖分子。”

日内瓦的《时报》(Le Temps)表示，这类“失礼之举”已经重复出现过太多次，以致于没人再会为此震惊。“而这一切究竟是为了什么？……购买力停滞不前，生活成本持续上升，医疗支出亦是如此。这个国家正一步步陷入一种不再只是理论层面的威权主义，”文章总结道。

《新苏黎世报》(NZZ)则评论称：“特朗普像当年经营房地产那样治理美国。执政一年后，他自认为权力达到巅峰。但在民主政治中，成本的计算方式不同于商业世界：特朗普挥霍了众多选民的善意，也动摇了美国盟友对其的信任。”

周二，人们在格陵兰首府努克的美国领事馆外挥舞旗帜。 Keystone

在特朗普对接管格陵兰的威胁加大力度、并宣称“已无回头路”之际，瑞士各大报章尝试提出可能的应对方案。

“如果欧洲国家继续反对美国接管格陵兰，特朗普威胁自2月1日起对8个欧洲国家逐步加征惩罚性关税，这一做法已将跨大西洋伙伴关系推向数十年来最严重的危机，”《每日导报》(Tages-Anzeiger)周一指出，并补充，欧盟、法国、德国、意大利、丹麦和英国整个周末都在磋商应对之策。

欧洲是否可以“关掉美国的资金水龙头”？周三瑞士德语区广播电视台SRF报道，这一想法正在获得更多支持。“如果欧洲大型投资者抛售美国国债，或不再参与新的融资安排，这可能会给美国带来麻烦，”SRF建议。

瑞士前驻美大使弗朗索瓦·诺尔德曼(François Nordmann)则呼吁保持冷静。周三他在《时报》上自己的专栏中写道：“现在各方已经展示过肌肉，是时候走出这场危机了，继续对峙只会让中俄两国的战略家坐收渔利。”

诺尔德曼提到，美国智库大西洋理事会(Atlantic Council)提出，修订1951年丹麦与美国之间的防务协议，就可既满足美方诉求，又不必触及该岛的国家地位问题。“特朗普可以宣称自己的施压策略已见成效，从而体面地下台阶，而不致于丢脸，”他说。

诺尔德曼希望这一方案能在世界经济论坛期间启动，为随后在北约(NATO)框架内的谈判铺路，并最终在华盛顿完成-“不是通过社交媒体喊话，而是通过冷静、有序的外交程序”。

相比之下，《新苏黎世报》主张采取更为强硬的立场。该报周一在社论中写道：“唐纳德·特朗普不会被客套话打动。欧洲必须捍卫自身原则，并且变得更加独立。”

社论指出：“必须明确告诉对方，欧洲存在不可逾越的红线。这既包括各国的领土完整与自决权，也包括欧盟成员国共同构成的关税同盟。但要真正产生影响，欧洲国家必须最终作为一个整体行动。”

上周六，四名宇航员在佛罗里达州肯尼迪航天中心出席新闻发布会。 Keystone

上周六(1月17日)，美国国家航空航天局(NASA)将其巨型SLS(太空发射系统)火箭缓缓运送至佛罗里达州的发射台。瑞士法语区广播电视台RTS报道称，此次任务计划将宇航员送往月球轨道，这将是50多年来的第一次。

这段约6公里的转运耗时约12小时，是备受期待的“阿尔忒弥斯2号”(Artemis 2)登月任务发射前的最后关键步骤之一。如果火箭顺利通过一系列测试，那么最早可于2月6日发射；若错过为期五天的发射窗口，下一次机会将是3月6-11日。

《新苏黎世报》写道，随着阿尔忒弥斯2号任务的推进，“美国航天局正在回到阿波罗计划的辉煌年代”。“自1972年以来，人类宇航员将再次近距离飞掠月球。”此次任务也被视作是为阿尔忒弥斯3号任务做准备，后者计划将宇航员送往月球南极着陆，最早也要到2028年。

在为期10天的飞行中，三名美国宇航员-克里斯蒂娜·科赫(Christina Koch)、维克托·格洛弗(Victor Glover)和里德·怀斯曼(Reid Wiseman)-以及加拿大宇航员杰里米·汉森(Jeremy Hansen)，将飞离地球至少40万公里。“这是人类宇航员有史以来飞行距离最远的一次，”《新苏黎世报》写道。猎户座飞船将以约7500公里的高度飞越月球背面，随后借助月球引力被“弹射”回地球。

任务期间还将进行多项认知测试，以观察宇航员在失重状态下的反应，以及他们在陌生环境中应对压力的能力。同时，科学家也将研究宇宙辐射的影响，《新苏黎世报》解释说，“前往月球途中所受到的辐射远强于国际空间站，因为宇航员已处在地球磁场的保护范围之外。如果飞行期间太阳发生辐射爆发，宇航员将暂时进入飞船中通常用作储藏空间的区域避险。”

《新苏黎世报》还指出，从长远来看，美国航天局及其合作伙伴希望在月球建立地面站，并在这个“缺乏人类生存所需多种基本条件”的天体上演练长期生存能力。

