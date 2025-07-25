瑞士媒體：台灣駐瑞士代表說，中國大使館邀請你喝茶，你就知道你有問題了

台灣代表表示，中國駐瑞士大使館曾對台灣僑民施加壓力。 KEYSTONE

親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表的有關中國的報導。台灣駐瑞士代表黃偉峰表示，中國正透過與瑞士的自貿協定提升其國際形象；中俄可能對西方發動兩線作戰？瑞士媒體警告歐洲應做好最壞打算；揭秘中國和蘋果集團千絲萬縷關係的新書《蘋果在中國》。

11 分钟

阅读本文简体字版本请 点击这里

我們為你總結摘要了瑞士媒體關於中國的報導文章，讓你從另一個角度了解在中國發生的事件、新聞和熱門話題，解讀瑞士的見解與觀點。

下面是主要內容摘要：

台灣駐瑞士代表：中瑞自由貿易協定是中國的公關手段

7月12日瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)登載了對台灣駐瑞士代表的訪談。即將卸任的台灣駐瑞士代表黃偉峰(David Huang)在接受採訪時說，中國正透過與瑞士的自由貿易協定來提升其國際形象，而非出於經濟利益的考量。他表示，瑞士市場對中國而言規模有限，該協定更多是中國的一種公關手段。

黃代表呼籲瑞士在更新與中國的自貿協定後，也應考慮與台灣締結類似協議。他強調，台灣是亞洲最自由的經濟體之一，擁有強勁的購買力和開放的市場環境。

儘管瑞士議會曾討論與台灣展開談判，但相關倡議未能取得進展。黃對此表示理解，但仍希望瑞士能在未來重新考慮。他指出，新加坡和紐西蘭早在2013年就與台灣簽署了自由貿易協定，瑞士當時也曾表示興趣。

在談到中國對台灣的軍事威脅時，黃偉峰認為全面入侵的可能性目前不高，儘管習近平可能出於鞏固權力的目的考慮軍事行動。他強調，台灣必須為所有可能情況做好準備，並已啟動自1984年以來最大規模的軍事演習。

當中國大使館邀請你喝茶時，你就知道你有問題了。” 台灣駐瑞士代表黃偉峰(David Huang)

黃代表也透露，中國駐瑞士大使館曾對台灣僑民施加壓力，包括以「喝茶」名義召見文化活動主辦單位。他表示，這些行為旨在製造恐懼感，並已向瑞士聯邦外交部和情報機構報告。

作為政治學者出身的代表，黃偉峰在瑞士議會中建立了廣泛網絡。他表示，瑞士的「一個中國政策」並不排除與台灣在科技層面的合作。他希望未來能在這項基礎上推動更多實質交流。 ( NZZ外部链接/德)

中國希望俄羅斯在烏克蘭戰爭中獲勝。 KEYSTONE

中俄可能對西方發動兩線作戰？瑞士媒體警告歐洲應做好最壞打算

7月15日，瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)報道，在全球地緣政治緊張局勢持續升級之際，中國與俄羅斯的戰略合作引發西方國家高度警覺。根據該報7月初的報導，中國外交部長王毅在與歐盟外交政策負責人卡拉斯的會談中明確表示，中國希望俄羅斯在烏克蘭戰爭中獲勝。這一表態被視為中國對俄羅斯立場的公開支持，標誌著中俄「事實聯盟」日益緊密。

文章指出，若中國對台灣發動攻擊，俄羅斯可能會同步在歐洲東翼製造軍事壓力，進而牽制北約勢力。這種「兩線作戰」模式已不再是理論推演，而是越來越多安全專家所擔憂的現實可能。

瑞士《每日導報》(Tages-Anzeiger外部链接)也在社論中指出，中國在紅海、波羅的海等地的活動顯示其全球戰略佈局已超越亞洲。該報批評中國「在全球範圍內測試西方底線」，並警告歐洲不能再天真地相信中國的「和平崛起」論調 。

瑞士德語廣播電視台SRF 則在其《Echo der Zeit外部链接》節目中分析稱，中國是「在北約門前亮劍」，意在測試西方反應，並為未來可能的軍事合作鋪路 。

「真正的和平，需要發自內心地抵禦對自由的攻擊。」 新蘇黎世報《NZZ》

同時，歐洲內部也面臨三重挑戰：烏克蘭戰線吃緊、與美國關係趨冷，以及歐盟內部的民粹主義上升。法國總統馬克宏警告稱，自1945年以來，法國的自由從未像今天這樣受到威脅。

瑞士媒體普遍認為，歐洲必須正視中俄可能協調行動的風險，並為最壞情況做好準備。 ( NZZ外部链接/德)

蘋果公司與中國有著密不可分的關係。 KEYSTONE

蘋果與中國: 「堅不可摧」的關係背後

瑞士雙語新聞入口網站Watson.ch於7月20日發布文章，介紹了經濟記者Patrick McGee揭秘中國和蘋果集團千絲萬縷關係的新書《蘋果在中國》(Apple in China)。

早在第一任期之初，川普就給蘋果公司施加了在美國建廠的壓力。但是2019年在美國德州新建的蘋果工廠生產效率遠不及中國生產基地。

「10多年來，(蘋果公司)一直派遣最優秀的工程師去中國培訓員工，以保障其按照蘋果公司的標準進行生產；但現在，加州蘋果總部卻不得不把中國工程師請來完成項目。」 Patrick McGee，《蘋果在中國》(Apple in China)一書作者

早在10多年前，富士康集團就已成為賈伯斯「可以信賴的合作夥伴」。蘋果的工程師團隊對富士康的員工進行嚴格培訓，傳授將「最高品質標準與效率相結合」的技術; 作為回報，富士康也要做出利潤妥協。

文章寫道：「雙方的合作是雙贏的：蘋果公司成為世界上最有價值的公司；而中國則因蘋果公司而在工業技術方面獲得了巨大優勢……中國供應商集群已經發展起來，能夠在數小時內交付其他國家需要數月才能完成的工作。」

但當前，為了降低自己對中國微妙的政治依賴，富士康正在印度擴張，例如在德瓦納哈利耗資25億美元建立工廠。然而，這處基地的生產力仍將遠遠落後於中國工廠。

儘管川普在第二任期依然堅持將iPhone生產遷回美國的計劃，但這改變不了蘋果與中國密不可分的關係。 「畢竟沒有哪個國家能夠(像中國那樣)提供每年生產近5億件此類奢侈產品所需的品質、數量和靈活性。」 McGee解釋道。 ( watson.ch外部链接/法)

参与调查 我们希望您能配合我们完成一份关于《瑞士媒体关于中国的报道》每周短讯的调查，与我们分享您的想法。 您的反馈将用于改进我们的内容。只需5分钟。调查均可匿名进行。 ≫ 回答调查问卷外部链接

以下均为简体内容：

瑞士重要新闻简讯

这些也许是你本周不应错过的信息：

相关内容

相关内容 四分之一瑞士人预期2025年财务状况将恶化 此内容发布于 根据瑞士比价平台Comparis的一项调研，国内四分之一的成年人预计自己2025年的个人财务状况将比2024年更糟。而几乎每三人中就有一人难以应对所有开支。 更多阅览 四分之一瑞士人预期2025年财务状况将恶化

相关内容

相关内容 欧盟研究发现-瑞士是欧洲最具创新力的国家 此内容发布于 瑞士再次荣膺“欧洲最具创新力国家”称号。欧盟创新排行榜基于32项指标评估各国的创新表现，涵盖从研发投入到知识传播等多个维度，此次比较对象包括27个欧盟成员国及其他12个欧洲国家。 更多阅览 欧盟研究发现-瑞士是欧洲最具创新力的国家

相关内容

相关内容 最新调研：瑞士居民对生活感到满意 此内容发布于 根据一项调研，瑞士德语区和法语区的居民对自己的生活总体表示满意。线上比价服务平台Moneyland的这项调研也发现，受访者对政治状况和个人财务的评价则较低。 更多阅览 最新调研：瑞士居民对生活感到满意

相关内容

相关内容 高净值人群重视健康胜于物质享受 此内容发布于 在地缘政治紧张和贸易摩擦持续的背景下，富裕人群的生活重心正在发生转变。奢侈品消费有所下降，但旅行与体验型消费需求依旧强劲。 更多阅览 高净值人群重视健康胜于物质享受

更多瑞士新闻简讯可点击这里查看。

参与讨论

瑞士资讯swissinfo.ch用10种语言报道瑞士。参与我们的讨论，你可以对瑞士的各类新闻、事件、现象、投票等等畅所欲言。而且，你的留言会被自动翻译成其他9种语言。⁠也就是说，你可以通过我们平台，与全世界80%的读者进行对话-不分国家，不分语言，不分时间。

本周讨论话题：

相关内容 讨论 提问者： Giannis Mavris 您如何看待自己所在大洲的未来？ 有些大洲似乎承载着未来的希望-它们的发展态势持续向好。但现实情况究竟如何？ 参与讨论 1 赞 查看讨论

通讯订阅

订阅我们的«瑞士媒体里的中国»时事通讯，了解瑞士媒体关于中国话题的新闻、观点及分析文章的总结。瑞士媒体关于中国都在报道哪些主题？这个时事通讯让你对此一目了然。

无法保存您的订阅。 请再试一次。 即将结束 请确认您的电子邮箱地址。 我们刚刚给您寄出了一封邮件，请点击邮件内的链接，完成订阅程序。 瑞士媒体有关中国事件分析 - 每周发到您的收件箱。 瑞士广播电视集团(SRG SSR)的隐私政策提供了有关数据处理的附加信息。 注册后，您将收到我们欢迎信息系列及每年最多六次更新。 我同意订阅瑞士资讯SWI swissinfo.ch时事通讯的数据处理政策。 订阅

当然，你也可以挑选你喜欢或关注的话题，订阅我们的最新及最热门文章。

最后，如果你对我们的报道有任何想法或建议，请随时与我们联系。 ​

下一期《瑞士媒体关于中国的报道 》将于7月31日星期四发布。

来自伯尔尼的问候！

瑞士资讯中文部