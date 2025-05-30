瑞士媒體：誰在中國批評政府，誰就得進精神病院

強制住院一直是中國私刑的一種形式 Keystone

親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表的有關中國的報導。在中國，批評國家或公開抗議的人會被以精神病為藉口強行送進精神病院；為了防止來自中國的包裹氾濫，歐盟計劃對廉價進口產品徵收統一稅金；瑞士首都伯爾尼開設首家中國文化中心，該中心是中國發展軟實力的一部分嗎？

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我們為你總結摘要了瑞士媒體關於中國的報導文章，讓你從另一個角度了解在中國發生的事件、新聞和熱門話題，解讀瑞士的見解與觀點。

下面是主要內容摘要：

誰在中國批評政府，誰就得進精神病院

瑞士跨地區的重要德語日報《每日導報》(Tages-Anzeiger)5月23日發布題為《誰在中國批評政府，誰就得進精神病院》的文章，通過一位抗議“殘疾撫卹金過低”的中國國民被送去精神病院強制治療經歷，揭示了在中國，有人因為批評國家，而被送入精神病院的情況。

去年6月，上述事件當事人張坡(Zhang Po，音譯)被送往淮南精神病院強制治療22天，期間被強制服藥，如果反抗會被捆綁在病床上，且被限制與外界聯繫，同時禁止探視。

《每日導報》指出，《衛報》曾多次報告，在中國，批評國家或公開抗議的人被以精神病為藉口強行送進精神病院的案例。幾十年來，強制住院一直是中國私刑的一種形式。當事人未經審判就被關押。

2012年，中國通過了一項法律，對強制住院的做法加以限制，防止其被濫用。其中明確規定：任何造成騷亂或對自己或他人構成危險的人都將被強制入院-這一定義留下了相對寬泛的解釋空間。根據BBC的調查，批評中國共產黨足以成為被強制送往精神病院的理由。 ( Tages Anzeiger外部链接/德)

每天約有1200萬個來自中國的包裹抵達歐盟國家 Keystone

歐盟計畫對廉價進口產品徵收統一稅金

瑞士德語廣播電視SRF網站5月21日通報了「歐盟計畫對廉價進口商品包裹徵收統一關稅」的訊息。文章寫道：為了防止來自中國的包裹氾濫，歐盟希望對包裹徵收稅金。

去年，每天約有1200萬個來自中國的包裹抵達歐盟國家，而且這一趨勢還在上升。歐盟委員會正在考慮對來自中國線上購物(Temu或Shein)徵收每個包裹最高兩歐元的統一稅金，以填補「增加的監控成本」。政界人士認為，歐洲的海關和市場監管系統原本不是為如此大量的廉價商品而設計的。

在歐盟，價值150歐元以上的貨物才需要繳稅。因此，Temu專注於小批量貨物。

Temu往往將大宗貨物分成若干小宗貨物，這可能是為了避免繳稅。” Isabel Pfaff，SRF 經濟類節目編輯

2歐元的費用專門針對直接交付給客戶的包裹。若包裹裝在貨櫃運抵各國倉庫，然後再進行分發，收費則僅0.5歐元。歐盟希望透過這項規定，鼓勵更多包裹走倉庫分發的途徑，這樣可以更好地控制貨物的品質和安全。 ( SRF外部链接/德)

在中國，宣傳部門的幕後推手是黨國 swissinfo.ch

中國的魅力攻勢：系統性軟實力

瑞士德語廣播電視SRF網站5月21日發布文章《中國的魅力攻勢：系統性軟實力》，報告了「瑞士首都伯爾尼開設首家中國文化中心(China Culture Center)」的消息。

除了辦公室、會議室和展覽空間外，伯恩中國文化中心還設有兩間教室，供教授漢語、茶文化、書法和傳統音樂。在該中心日前舉辦的“茶和天下”活動中，中心負責人崔可向前來觀看茶藝表演的25名嘉賓講到：“茶反映了中國人的性格：溫和、謙虛、善良、友好…… 和平與和諧是中國文化的基本價值觀。”

中國正在向全世界傳播其文化。該中心是中國發展軟實力的一部分嗎？ SRF引用了崔可對此的回答：許多國家都有類似的文化機構。瑞士在海外也很活躍。透過Pro Helvetia等組織，瑞士也在各地推廣自己的文化。

在中國，宣傳部門的幕後推手是黨國，其目標並不總是與瑞士的民主相一致。” Ralph Weber，巴塞爾大學教授、中國問題專家

文化中心的目的只是停留在傳播文化嗎？瑞士中國問題專家Ralph Weber認為，文化是其中的一部分，但此類機構的目的是「加強中國的國際影響力」-這些中心的中國總部網站上明確說明了這一點。 今年是中瑞建交75 週年。伯爾尼中國文化中心將在未來幾個月內正式開幕。 ( SRF外部链接/德)

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