瑞士教育官员呼吁废除中学入学考试
瑞士校长协会(Swiss Association of Head Teachers)主席希望取消中学入校考试。瑞士中学教育分为初中和高中两个阶段，公立以德、法、意语教学为主，同时注重职业培训与学术方向的分流。
该协会主席托马斯·明德先生(Thomas Minder)在接受《一瞥报周日版》(SonntagsBlick)采访时，对双轨中学体系对学生学习能力过早进行考察表示质疑。
他指出：“科学证明，学校的每一次升学选拔都会加剧社会的不平等。”
因此，校长协会认为，进入中学学习不该设有门槛。瑞士部分州已经实行了免试直升制度。
明德主张在学业后期进行选拔；且针对不同班级，出题难度应有区别。同时，他对教师培训无法满足需求增长也提出了批评。除专业知识外，教师还需具备社交、情感、沟通等各方面能力。明德认为：“要在三年学制内达成上述目标，简直是天方夜谭。”
他呼吁所有教师的培训时间至少延长至4年，并取得硕士学位，同时补充道：“尽管上述提议会增加成本，从政治角度很难推行，但长远来看终会开花结果。”
尽管培训时间延长，但通过在学业完成前将准教师合理安排在校园教学计划中，教学人员短缺问题仍能得到缓解。
无独有偶，2026年中国两会期间，中考(初中考入高中)改革成为，代表委员关注的焦点之一。有代表建议，义务教育阶段从现行的9年延长至12年，把“分流”推迟到高考阶段。
相关内容
瑞士无证老师的教学梦
阅读最长
讨论最多
符合JTI标准
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。