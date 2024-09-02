瑞士积极行动，打击针对未成年人的网络性侵害

瑞士积极行动，打击网络未成年人性侵害。 Keystone-SDA

瑞士儿童保护协会(Child Protection Switzerland)发起行动，旨在保护儿童及青少年免受网络性犯罪侵害。

1 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Swiss campaign targets cyber-sexual offences against minors 更多阅览 Swiss campaign targets cyber-sexual offences against minors

Deutsch de Kampagne gegen Online-Sexualdelikte an Minderjährigen lanciert 原版 更多阅览 Kampagne gegen Online-Sexualdelikte an Minderjährigen lanciert

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。

据该机构透露，一半的瑞士青少年表示在网上遭遇过性骚扰。

儿童保护协会指出，平均只需要三分钟时间，儿童在聊天或者游戏论坛上便会遭遇露骨的性挑逗。

警方提供的最新犯罪统计显示，85%的网络性犯罪受害者不到20岁。这个数字凸显了在虚拟世界中开展相关教育与预防犯罪的必要性。

众多合作伙伴参与了这项为期三年的活动，其中包括联邦社会服务办公室的青年与媒体平台。

相关内容

相关内容 瑞士虐童案件数量持续攀升 此内容发布于 根据儿童医院提供的数据，瑞士儿童遭受身体或心理虐待的人数连续第五年继续上升。 更多阅览 瑞士虐童案件数量持续攀升

该活动2024年的主题是打击“性勒索”，即利用私密照片或视频对受害者施压。