瑞士议会联邦院希望简化武器出口及再出口程序

瑞士议会联邦院希望能为武器出口提供便利。 Keystone-SDA

瑞士战争物资出口将更加简化。瑞士议会联邦院日前决定对来自25个西方国家的申请给予事先授权(prior authorisation)，并希望允许这些国家在无需授权的前提下二次出口瑞士制造的设备。

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2022年，一项名为“修正倡议”(corrective initiative)的动议正式生效。这是针对当时备受关注的，禁止向处于内战国家出口武器的公民动议提出的反提案。目前，如果一个国家是战争交战方或者严重侵犯人权，瑞士对其武器销售均被禁止。

瑞士议会希望采取更具弹性的方式。为此，政府提议有限期的豁免，以允许满足授权标准的特例情况。

拯救瑞士军工业

不过，右翼政党希望的不止如此。瑞士中间党(Centre party)委员会报告员Brigitte Häberli-Koller表示，必须维护对瑞士安全至关重要的国防科技及工业基础。德国、荷兰和丹麦已经明确表示，由于瑞士武器出口不够灵活，不会再向瑞士购买武器。

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联邦院希望的不是限时豁免，而是出台相应法律明确规定，来自《战争物资条例》(Ordinance on War Materiel)所列国家的申请，可获得事先授权。这些国家将包括17个欧盟成员国、以及美国、加拿大、澳大利亚、日本、新西兰和阿根廷。这一改革提议遭到左翼政党反对，但未获通过。社会民主党(Social Democrat)议员Daniel Jositsch警告称：“这项改革存在削弱瑞士中立立场的风险。”

重新审议再出口问题

议会也借此机会重新审议了武器再出口问题。自由民主党(Radical party)议员Thierry Burkart建议，列入上述名单的国家无需瑞士同意，可以直接将收到的战争物资转运至其他国家。不过，瑞士联邦经济部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)解释道，这种可能性不具有追溯效力，即目前不适用于乌克兰。

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左翼阵营在此问题上提出的反对意见同样未被通过。Jositsch警告说：“假如我们采取了这一措施，瑞士的军火将充斥世界的每个角落，包括在战争中使用。”

目前该决定已移交瑞士议会国民院审议。