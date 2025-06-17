瑞士议会联邦院希望简化武器出口及再出口程序

瑞士议会联邦院希望能为武器出口提供便利。
Keystone-SDA
瑞士战争物资出口将更加简化。瑞士议会联邦院日前决定对来自25个西方国家的申请给予事先授权(prior authorisation)，并希望允许这些国家在无需授权的前提下二次出口瑞士制造的设备。
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2025年06月17日 - 09:30
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2022年，一项名为“修正倡议”(corrective initiative)的动议正式生效。这是针对当时备受关注的，禁止向处于内战国家出口武器的公民动议提出的反提案。目前，如果一个国家是战争交战方或者严重侵犯人权，瑞士对其武器销售均被禁止。
瑞士议会希望采取更具弹性的方式。为此，政府提议有限期的豁免，以允许满足授权标准的特例情况。
拯救瑞士军工业
不过，右翼政党希望的不止如此。瑞士中间党(Centre party)委员会报告员Brigitte Häberli-Koller表示，必须维护对瑞士安全至关重要的国防科技及工业基础。德国、荷兰和丹麦已经明确表示，由于瑞士武器出口不够灵活，不会再向瑞士购买武器。
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军火贸易：把瑞士中立当作商业策略
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2023年04月26日
对于瑞士的军用物资经济来说，中立在大多数情况下仅意味着要向所有国家提供尽可能同样多的战争物资，又或者同样少的，抑或是一个都不给，以避免激怒法西斯的独裁者们。
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联邦院希望的不是限时豁免，而是出台相应法律明确规定，来自《战争物资条例》(Ordinance on War Materiel)所列国家的申请，可获得事先授权。这些国家将包括17个欧盟成员国、以及美国、加拿大、澳大利亚、日本、新西兰和阿根廷。这一改革提议遭到左翼政党反对，但未获通过。社会民主党(Social Democrat)议员Daniel Jositsch警告称：“这项改革存在削弱瑞士中立立场的风险。”
重新审议再出口问题
议会也借此机会重新审议了武器再出口问题。自由民主党(Radical party)议员Thierry Burkart建议，列入上述名单的国家无需瑞士同意，可以直接将收到的战争物资转运至其他国家。不过，瑞士联邦经济部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)解释道，这种可能性不具有追溯效力，即目前不适用于乌克兰。
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瑞士不淡定了：欧洲其他国家都不买他们的武器了
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2024年10月07日
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左翼阵营在此问题上提出的反对意见同样未被通过。Jositsch警告说：“假如我们采取了这一措施，瑞士的军火将充斥世界的每个角落，包括在战争中使用。”
目前该决定已移交瑞士议会国民院审议。
2022-2024年瑞士武器出口总额统计数据
2022 年：瑞士武器出口创纪录，达9.55亿瑞郎。
2023 年：出口总额为6.96亿瑞郎，比2022年下降约27 %。
2024 年：继续下滑至6.65亿瑞郎，同比减少5 %。
造成瑞士战争物资出口业绩持续下滑的部分原因是瑞士的中立政策与再出口限制。瑞士现行的《战争物资法》禁止军火流向冲突国或被用于违反人权，导致德国、丹麦、荷兰等国家无法转售瑞制武器至乌克兰。面对这样的局面，瑞士政府考虑针对市场及政策进行调整。2025年2月，瑞士联邦政府提出放宽“特殊情况下”的出口限制，以维护本国军事工业能力及市场竞争力。
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茜茜、维多利亚与查尔斯：瑞士与欧洲王室的百年关系
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